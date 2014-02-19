بيشتر تصادفات در شهرستان سامان در جاده هاي فرعي اتفاق می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، سياوش صادقي صبح چهارشنبه در جلسه عمرانی شهرستان سامان با بيان اينكه ايجاد كمربندي سامان مهم ترين اولويت در شهرستان سامان است، اظهار داشت: از ديگر مشكلات شهرستان سامان تكميل هرچه سريعتر تكميل تصفيه خانه اب شهرستان سامان است.

وي با بيان اينكه مردم شهر سامان در بيشتر ايام سال با مشكل جدي كمبود ، آب مواجه هستند، اذعان داشت: تصفيه خانه آب شهرسامان با اختصاص بودجه هرچه سريعتر بايد به بهره برداري برسد.

صادقي با اشاره بر اينكه از ديگر مشكلات شهر سامان احداث تصفيه خانه فاضلاب در هر روستا به صورت جداگانه است، بيان کرد: بايد گاردریل در جاده هاي بين روستايي نصب شود.

وي اذعان داشت: بيشتر تصادفات در شهرستان سامان در جاده هاي فرعي است.

كارشناس امور عمراني فرمانداري سامان با اشاره به ضرورت استاندارسازی جاده ها و رفع نقاط حادثه خیز در جاده های فرعی شهرستان، اذعان داشت: نصب علائم راهنمایی بیشتر در جاده های روستای این شهرستان ضرورت دارد.