پریسا مقتدی بازیگر، کارگردان و مدیر تالار سنگلج درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول تمرین نمایش «تانگوی تخم مرغ داغ» نوشته زنده یاد اکبر رادی هستم که به کارگردانی هادی مرزبان اوایل سال آینده در تالار وحدت به صحنه می‌رود.

وی افزود: این نمایش قرار بود در جشنواره تئاتر فجر اجرا شود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد بنابراین بعد از وقفه ای کوتاه، به تازگی تمرین های نمایش را آغاز کرده ایم که من در این اثر نمایشی در نقش شخصیت قیصر بازی می‌کنم. قرار است یکشنبه 4 اسفند ماه این نمایش مورد بازبینی قرار گیرد.

این کارگردان درباره نمایشی که قرار است به صحنه ببرد، توضیح داد: قرار است اوایل بهار آینده نمایش «آنتراکت بی‌آنتراکت» که دراماتورژی از مجموعه نمایشنامه «تئاتر بی حیوان» نوشته ژان میشل ریب و با ترجمه شهلا حائری است در تئاتر شهر به صحنه ببرم. این نمایش در 5 اپیزود به زندگی و نوع ارتباط های انسان های مدرن امروزی می پردازد. سجاد افشاریان دراماتورژی این نمایشنامه را انجام داده است.

میدر تالار سنگلج درباره فعالیت‌های این تالار در سال آینده متذکر شد: فصل اول اجراهای تالار سنگلج مشخص شده است که بعد از توافق با مرکز هنرهای نمایشی در 10 روز آینده نام آثاری که در فصل اول سال 93 به صحنه خواهند رفت اعلام خواهد شد. می توانم این نوید را بدهم که در سال آینده شاهد اجرای افراد شناخته‌شده تئاتر ایران در تالار سنگلج خواهیم بود. تا آخر سال نیز نمایش «عروسی خان مظفر» به کارگردانی مشترک محمدحسین ناصربخت و پیمان شریعتی در این تماشاخانه روی صحنه است.

مقتدی در پایان گفت: این نمایش مدرن 5 اپیزود دارد که هرکدام به روابط و زندگی انسان‌های امروزی می‌پردازد.

ژان – میشل ریب در مجموعه نمایشنامه‌های کوتاه خویش با عنوان «تئاتر بی‌حیوان» که در سال 2001 به رشته تحریر درآمده است و جایزه بهترین نمایشنامه کمدی، بهترین نمایشنامه‌نویس و تندیس ویژه تئاتر فرهنگستان فرانسه را در سال 2002 از آن خود کرده است.

علاوه بر مقتدی بازیگرانی چون امین زندگانی، فردوس کاویانی‌، فرزانه کابلی‌ و مهدی عبادتی در نمایش «تانگوی تخم مرغ داغ» حضور دارند. در اجرای این اثر نمایشی آرش رادی پسر اکبر رادی به عنوان مشاور کارگردان‌، هادی مرزبان را همراهی می‌کند.