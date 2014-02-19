  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۳

شهبازی:

امیدوار به تغییر وضعیت معیشتی و زندگی مردم آبادان با توسعه منطقه آزاد اروند هستیم

امیدوار به تغییر وضعیت معیشتی و زندگی مردم آبادان با توسعه منطقه آزاد اروند هستیم

آبادان – خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری ویژه آبادان ابراز امیدواری کرد تا با توسعه منطقه آزاد وضعیت معیشتی و زندگی مردم تغییر کند.

عزیزالله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در شرح دلایل تبدیل یک منطقه به منطقه آزاد گفت: منطقه آزاد یعنی تولید شغل، رفع بیکاری و توسعه و رونق، از این رو با عملیاتی کردن دستور ریاست جمهوری در جهت تحقق اهداف یاد شده از سوی مسئولان ذیربط تلاش شود.
 
وی افزود: به طور قطع با برنامه ریزیهایی که مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند در این خصوص دارند وضعیت مردم متحول می شود.
 
سرپرست فرمانداری ویژه آبادان اظهار کرد: مجموعه اداری شهرستان آبادان به سازمان منطقه آزاد اروند در جهت تغییر وضعیت معیشتی و زندگی مردم کمک می کند تا فلسفه اصلی در تشکیل منطقه آزاد محقق شود.

شهبازی تصریح کرد: چالش اصلی برای سازمان منطقه آزاد اروند تعریف ساختار نیست، فرصتها محدود است باید مسئولان ذیربط برنامه ریزی کنند تا مردم حضور منطقه آزاد را احساس کنند و شاهد تحول باشند.

وی از منطقه آزاد به عنوان نعمتی برای شهرهای آبادان و خرمشهر نام برد و با اشاره به توسعه محدوده منطقه آزاد اروند از 17 هزار هکتار به بیش از 34 هزار هکتار یادآور شد: منتظر برنامه ریزیهای مدون، عملیاتی و ثمر بخش در این خصوص هستیم.
 
سرپرست فرمانداری ویژه آبادان بار دیگر رسالت اصلی منطقه آزاد اروند را که همانا ایجاد اشتغال، توسعه مبادلات تجاری در منطقه، ایجاد درآمد ارزی و پرکردن شکافهای طبقاتی در شهرستان است را یادآور شد.
 
شهبازی گفت: در زمان حاضرمردم آبادان منتظر برنامه ریزی مدیران این سازمان جهت عملیاتی شدن دستور ریاست جمهوری هستند و در این راستا تمامی ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی به ویژه فرمانداری آمادگی کامل جهت همکاری و همراهی با مدیران سازمان منطقه آزاد اروند در جهت انجام ماموریتهایش را دارند.
کد مطلب 2239607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها