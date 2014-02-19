امیدوار به تغییر وضعیت معیشتی و زندگی مردم آبادان با توسعه منطقه آزاد اروند هستیم

عزیزالله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در شرح دلایل تبدیل یک منطقه به منطقه آزاد گفت: منطقه آزاد یعنی تولید شغل، رفع بیکاری و توسعه و رونق، از این رو با عملیاتی کردن دستور ریاست جمهوری در جهت تحقق اهداف یاد شده از سوی مسئولان ذیربط تلاش شود. عزیزالله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در شرح دلایل تبدیل یک منطقه به منطقه آزاد گفت: منطقه آزاد یعنی تولید شغل، رفع بیکاری و توسعه و رونق، از این رو با عملیاتی کردن دستور ریاست جمهوری در جهت تحقق اهداف یاد شده از سوی مسئولان ذیربط تلاش شود.

وی افزود: به طور قطع با برنامه ریزیهایی که مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند در این خصوص دارند وضعیت مردم متحول می شود.

سرپرست فرمانداری ویژه آبادان اظهار کرد: مجموعه اداری شهرستان آبادان به سازمان منطقه آزاد اروند در جهت تغییر وضعیت معیشتی و زندگی مردم کمک می کند تا فلسفه اصلی در تشکیل منطقه آزاد محقق شود.

شهبازی تصریح کرد: چالش اصلی برای سازمان منطقه آزاد اروند تعریف ساختار نیست، فرصتها محدود است باید مسئولان ذیربط برنامه ریزی کنند تا مردم حضور منطقه آزاد را احساس کنند و شاهد تحول باشند.

وی از منطقه آزاد به عنوان نعمتی برای شهرهای آبادان و خرمشهر نام برد و با اشاره به توسعه محدوده منطقه آزاد اروند از 17 هزار هکتار به بیش از 34 هزار هکتار یادآور شد: منتظر برنامه ریزیهای مدون، عملیاتی و ثمر بخش در این خصوص هستیم.

سرپرست فرمانداری ویژه آبادان بار دیگر رسالت اصلی منطقه آزاد اروند را که همانا ایجاد اشتغال، توسعه مبادلات تجاری در منطقه، ایجاد درآمد ارزی و پرکردن شکافهای طبقاتی در شهرستان است را یادآور شد.

شهبازی گفت: در زمان حاضرمردم آبادان منتظر برنامه ریزی مدیران این سازمان جهت عملیاتی شدن دستور ریاست جمهوری هستند و در این راستا تمامی ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی به ویژه فرمانداری آمادگی کامل جهت همکاری و همراهی با مدیران سازمان منطقه آزاد اروند در جهت انجام ماموریتهایش را دارند.