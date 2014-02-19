به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن سینمایی «تمام زمستانهایی که ندیدهام» با مدت زمان 17 دقیقه تولید مرکز مطالعات و تولیدات انیمیشن حوزه هنری است و به همت متخصصان و فعالان حوزه انیمیشن سه بعدی در مدت دو سال تولید شده است.
«تمام زمستانهایی که ندیدهام» روایت کابوسگونه دغدغههای زنی از اهالی حلبچه است که در فضایی خیالی در جستجوی فرزند به دنیا نیامدهاش به مکانهایی سخت و دردناک سفر میکند.
امید خوشنظر کارگردان این اثر بیان کرد: انیمیشن مذکور در حقیقت یک فیلم کوتاه است که بر پایه طرح انیمیشن سینمایی مستندی به نام «کابوسهایی که از پدر آموختم» نوشته آرش کریمی ساخته شد.
وی یکی از دلایل ساخته شدن این انیمیشن را رسیدن به کیفیت بصری مناسب و قابل قبول برای مخاطبان بینالمللی و همچنین مواجهه عملی با چالشهای اجرایی و محتوایی پیش روی تولید یک اثر سینمایی عنوان کرد.
خوش نظر همچنین اظهار کرد: با توجه به کیفیت در نظر گرفته شده برای این اثر، لازم بود تا توانمندی های بالقوه متخصصان و حوزههای مختلف تولیدی و فنی مورد محک قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت پروسههای اجرایی مشخص شود.
کارگردان «تمام زمستانهایی که ندیدهام» با اشاره به تکنیک سه بعدی این اثر گفت: در اجرای این اثر سعی شده است از آخرین دستاوردهای تکنیکی و بهترین متخصصان موجود در کشور استفاده شود. همچنین پروسه ساخت موسیقی این انیمیشن توسط پیام آزادی با همکاری آرش کریمی به اتمام رسیده است و در حال حاضر پروژه در مرحله میکس نهایی صدا توسط آرش قاسمی است.
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