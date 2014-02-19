کارگاه های داستان نویسی اردبیل نیازمند توسعه کمی است

ساسان ناطق در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر کارگاه های برگزار شده در اردبیل بخشی از دغدغه داستان نویسان را پاسخ گفته و برای ورود به عرصه رقابت تخصصی نیازمند توسعه کمی است.

وی افزود: در صورتی می توان وضعیت فعالیت کارگاه ها را مقایسه کرد که تعداد آن ها افزایش یافته و فعالیت کارگاه ها رونق یابد.

به گفته ناطق در حال حاضر حوزه هنری اردبیل به دنبال اساتیدی برای توسعه کارگا ه های داستان در سنین کوچک است.

مدیر کل حوزه هنری استان معتقد است درجه بندی کارگاه های داستان بخشی از اقدامی است که می تواند در راستای بهبود کیفی و کمی کارگاه ها تاثیر گذار باشد.

وی اضافه کرد: هدف کارگاه های داستان نویسی شناسایی چهره های خلاق ادبیات و پرورش این چهره ها است.

ناطق افزود: شناسایی استعدادهای ادبی می تواند در راستای ارتقا کیفی نویسندگی استان تاثیر مستقیم داشته باشد.