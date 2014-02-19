تمدید اجرای «شب بخیر کیارستمی» در تئاترشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شب بخیر کیارستمی» به نویسندگی فرهاد نقدعلی و کارگردانی علی احمدی، که از 15 بهمن ماه در کافه تریای تالار اصلی به صحنه رفته و قرار بود 2 اسفند به اجرای خود پایان دهد، به دلیل استقبال تماشاگران تا جمعه 9 اسفند ماه تمدید شد.
این نمایش تا کنون میزبان هنرمندانی چون منیژه محامدی، محمد اسکندری، آزیتا حاجیان، بهزاد فراهانی، شیرین یزدانبخش، امیر دلاوری، بهاره کیان افشار، جهانبخش سلطانی، سوسن مقصودلو، سیاوش چراغیپور، آنکیدو دارش، محمد ساربان، علی بیغم، وحید آقاپور، محمد یگانه و ... بوده است.
تاکنون بیش از 1000 تماشاگر از «شب بخیر کیارستمی» دیدن کردهاند. در این اجرا بازیگرانی چون ارژنگ امیرفضلی و خسرو احمدی نقش آفرینی میکنند.
این نمایش همه روزه به جز شنبهها راس ساعت 18:15 در کافه تریای تالار اصلی اجرا میشود. علاقمندان برای خرید اینترنتی بلیت این نمایش میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
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