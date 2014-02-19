فاز نخست تعمیرات پالایشگاه آبادان45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

فرزین راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در زمان حاضر عملیات اجرایی فاز نخست پروژه تعمیرات اساسی و بهینه‌سازی واحد بازیافت اسید سولفوریک S.A.R.P با 45 درصد پیشرفت فیزیکی در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه این عملیات از 23 دی‌ ماه سال جاری آغاز شده است، افزود: هم زمان با انجام عملیات تعمیرات اساسی، مطالعات تکمیلی و تخصصی جهت بهینه‌سازی این واحد از سوی مجموعه فنی‌مهندسی پالایشگاه آبادان در حال انجام است.

رئیس اداره نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت آبادان با اشاره به تاریخچه ساخت این واحد در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: واحد یاد شده در زمان جنگ تحمیلی متحمل خسارات فراوان شد اما با پایان جنگ و همزمان با آغاز پروژه احداث واحدهای جدید فاز سه پالایشگاه، بازسازی، تکمیل و آماده سرویس‌دهی شد .

راشدی یادآور شد: به منظور بهینه‌سازی شرایط عملیاتی، انجام تعمیرات اساسی و بررسی‌های تخصصی با از سرویس خارج کردن این واحد آغاز شده است .

به گفته وی در این راستا واحد RO از مجموعه واحدهای فاز 3 از 26 بهمن ماه امسال از سرویس خارج و عملیات تعمیرات اساسی آن در دست اجرا است.