دومين جشنواره غذاي سنتي دانش آموزی در بابل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام يدالله زاده مدیر مدرسه فروغ دانش بابل پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه این جشنواره، با اشاره به هدف ازبرگزاري اين جشنواره افزود: آشنايي دانش آموزان با غذاهاي سنتي ،دوري از استفاده از غذاهاي آماده ، استفاده از غذاي سالم ايراني توسط دانش آموزان وكمك به دانش آموزان نيازمند از درآمد حاصل از فروش غذاها بود.

اين مسئول اذعان داشت:از آنجائي كه در مجلات رشد كه دراختيار دانش آموزان قرار مي گيرد در خصوص جشنواره غذا صحبت شده است لذا اين جشنواره ها فرصت مناسبي است تا دانش آموزان به صورت عملي با آن آشنا مي شوند.

يدالله زاده با اشاره به اينكه 36 هزاردانش آموز ابتدائي در مدارس شهرستان بابل تحت تعليم هستند تصريح كرد: از مهم ترين برنامه هاي اين ايام آماده سازي مدارس براي برنامه نوروز و چيدن سفره هفت سين براي آشنايي با آئين هاي ملي ايراني است.

اين مسئول همچنين از آماده سازي مدارس براي جشن نيكوكاري خبرداد و تصريح كرد: هرساله به مناسبت بهار طبيعت وبرخورداري همه كودكان از امكانات مورد نياز اقدام به برپايي جشن نيكوكاري نموده تا از كمك هاي دانش آموزان برخوردار شوند.

مدير مدرسه فروغ دانش نيز اظهارداشت: سال گذشته اين جشنواره صرف جشنواره غذا بوده كه امسال دومين جشنواره به فروش غذا ها براي كمك به بيماران صعب العلاج وبيماران خاص اختصاص يافت.

سكينه دهقان افزود: اين جشنواره داراي هفت غرفه غذا،به مدت سه روز با هدف كمك به بيماران خاص و صعب العلاج و بي بضاعت، آشنايي دانش آموزان با غذاي سالم،تعريف غذاي سالم،شناخت غذاي ناسالم وضرورت اجتناب وپرهيز از خوردن آنها،آشنايي با خريد ،آشنايي دانش آموزان با آداب غذاخوردن، شستن دستها قبل از غذا وشروع با نام خدا، درست نشستن سرسفره، تعارف به ديگران و سپاسگذاري در انتهاي غذا را از اهداف اين جشنواره برشمرد.

وي بيان داشت: همچنين درحاشيه اين جشنواره نمايشگاه نقاشي،دست ساخته هاي سفالي، روزنامه ديواري ونمايشگاه عكس از سفره غذاهاي ايراني توسط كودكان اين مدرسه به نمايش گذاشته اند.