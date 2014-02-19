۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۱

ایران دبیرکل شبکه سازمان های غیردولتی حوزه مواد مخدر در منطقه شد

مدیرکل دفتر سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر از انتخاب ایران به عنوان دبیرکل شبکه سازمان های غیردولتی حوزه کاهش آسیب و تقاضای مواد مخدر خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن موسوی چلک روز چهارشنبه در حاشیه اختتامیه دومین همایش منطقه ای شبکه سازی سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: این همایش به مدت سه روز از 28 بهمن با همکاری دفتر مقابله با جرم مواد مخدر سازمان ملل، ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعیت تولد دوباره برگزار شد. در این همایش عباس دیلمی زاده مدیرعامل جمعیت تولید دوباره به عنوان دبیرکل مجمع منطقه ای شبکه سازمان های مردم نهاد حوزه کاهش تقاضای مواد و کاهش آسیب و محمدجواد غفاری مدیرعامل جمعیت حمایت از بهبود یافتگان به عنوان خزانه دار شبکه سمن های کاهش آسیب و تقاضای مواد مخدر در منطقه انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در دومین نشست نمایندگان تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان به عنوان اعضای هیات مدیره این شبکه انتخاب شدند.

مدیرکل دفتر سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی همایش شبکه سازی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کاهش آسیب در منطقه، انتخاب اعضای هیات اجرایی، دبیرخانه اصلی و کشور محل استقرار این دبیرخانه بوده است.

