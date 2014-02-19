جاده های ارتباطی کوثر ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان خیر اندیش پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از جاده گیوی – خلخال تصریح کرد: اغلب جاده های این شهرستان در مجاورت کوهپایه و تپه های سنگی بوده و به دلیل احتمال سقوط سنگ از ایمنی کافی برخوردار نیست.

وی افزود: عمده مشکل جاده ها به ویژه بعد از بارش و لغزش سنگ ریزه به سطح جاده است.

به گفته خیر اندیش در راستای رفع این مشکل جاده های کوثر ایمن سازی شده و مواردی از سنگ های سست بر روی کوهپایه ها جمع آوری می شود.

وی از شهروندان خواستار همکاری در اجرای این طرح شد و افزود: در صورتی که مواردی از لغزش و سقوط سنگ مشاهده شود شهروندان با اداره راه و شهرسازی تماس حاصل نمایند.

رئیس راه و شهرسازی شهرستان کوثر ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال اجرای این طرح به اتمام رسیده و ایمنی جاده ها در حد استاندارد فراهم شود.