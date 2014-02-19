  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

خیر اندیش تاکید کرد؛

جاده های ارتباطی کوثر ایمن سازی می شود

جاده های ارتباطی کوثر ایمن سازی می شود

کوثر – خبرگزاری مهر: رئیس راه و شهرسازی شهرستان کوثر گفت: به دلیل واقع شدن در منطقه کوهستانی جاده های ارتباطی کوثر ایمن سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان خیر اندیش پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از جاده گیوی – خلخال تصریح کرد: اغلب جاده های این شهرستان در مجاورت کوهپایه و تپه های سنگی بوده و به دلیل احتمال سقوط سنگ از ایمنی کافی برخوردار نیست.

وی افزود: عمده مشکل جاده ها به ویژه بعد از بارش و لغزش سنگ ریزه به سطح جاده است.

به گفته خیر اندیش در راستای رفع این مشکل جاده های کوثر ایمن سازی شده و مواردی از سنگ های سست بر روی کوهپایه ها جمع آوری می شود.

وی از شهروندان خواستار همکاری در اجرای این طرح شد و افزود: در صورتی که مواردی از لغزش و سقوط سنگ مشاهده شود شهروندان با اداره راه و شهرسازی تماس حاصل نمایند.

رئیس راه و شهرسازی شهرستان کوثر ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال اجرای این طرح به اتمام رسیده و ایمنی جاده ها در حد استاندارد فراهم شود.

کد مطلب 2239624

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها