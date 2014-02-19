به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس معاونان آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در مشهد آغاز به كار كرد.
در اين گردهمايي محسن ضيايي معاون آموزشي وزارت بهداشت، ابوالقاسم گرجي معاون اجرايي معاونت آموزشي، علي حسيني رئيس مركز امور هيات علمي دانشگاههاي كشور، محسن رحيمي مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر سراسر كشور سخنراني داشتند.
سرفصل هاي اين گردهمايي گزارش نيمرخ آموزش علوم پزشكي كشور؛ چالشها و اولويتها و بودجه حوزه آموزش با موضوع گزارش سال 92 و پيش بيني سال 93 بود.
همچنين در اين گردهمايي گزارش هايي از مسائل آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر پزشكي و برنامه هاي همايش كشوري آموزش علوم پزشكي ارائه شد.
در پايان مراسم افتتاحييه اين گردهمايي چالش هاي جذب هيئت علمي و ارتقا هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور نيز بررسي شد.
گفتني است، در برنامه فردا پنج شنبه نيز با حضور وزير بهداشت كارگروهها و نشست هاي آزاد معاونان برگزار و سياست هاي توسعه، چالش هاي پيش روي نظام سلامت و تجربيات تبادل نظر خواهد شد.
نظر شما