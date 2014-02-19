  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۳

در مشهد/

اجلاس معاونان آموزشي داشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور آغاز به كار كرد

اجلاس معاونان آموزشي داشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور آغاز به كار كرد

مشهد - خبرگزاري مهر: افتتاحيه اجلاس معاونان آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس معاونان آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در مشهد آغاز به كار كرد.

در اين گردهمايي محسن ضيايي معاون آموزشي وزارت بهداشت، ابوالقاسم گرجي معاون اجرايي معاونت آموزشي، علي حسيني رئيس مركز امور هيات علمي دانشگاه‌هاي كشور، محسن رحيمي مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر سراسر كشور سخنراني داشتند.

سرفصل هاي اين گردهمايي گزارش نيمرخ آموزش علوم پزشكي كشور؛ چالشها و اولويت‌ها و بودجه حوزه آموزش با موضوع گزارش سال 92 و پيش بيني سال 93 بود.

همچنين در اين گردهمايي گزارش هايي از مسائل آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر پزشكي و برنامه هاي همايش كشوري آموزش علوم پزشكي ارائه شد.

در پايان مراسم افتتاحييه اين گردهمايي چالش هاي جذب هيئت علمي و ارتقا هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور نيز بررسي شد.

گفتني است، در برنامه فردا پنج شنبه نيز با حضور وزير بهداشت كارگروهها و نشست هاي آزاد معاونان برگزار و سياست هاي توسعه، چالش هاي پيش روي نظام سلامت و تجربيات تبادل نظر خواهد شد.

کد مطلب 2239641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها