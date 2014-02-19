تشکیلات خودگردان در صورت شکست مذاکرات صلح به دادگاههای بین المللی متوسل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی پس از مهلت 9 ماهه هرگز تمدید نخواهد شد.

وی گفت: در صورتی که این مذاکرات با شکست مواجه شود به دادگاه های بین المللی همچون لاهه مراجعه خواهیم کرد و خواستار عضویت در تمامی نهادهای سازمان ملل متحد خواهیم شد.

مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی که از سپتامبر 2010 متوقف شده بود چند ماه پیش با میانجیگری آمریکا از سر گرفته شد. این مذاکرات که مهلت 9 ماهه برای آن تعیین شده است در ماه آوریل به پایان می رسد و این در حالی است که تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.