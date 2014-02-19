45 هزار خانوار در صندوق بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان همدان ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سماواتی ظهر چهار شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به اهمیت بیمه در زمینه روستایی و عشایری اشاره کرد و ادامه داد: کلمه بیمه به معنی ضمانت و به معنی قرار دادی است که بین دو طرف بسته می شود که سازمان بیمه گر را موظف می کند در قبال حق بیمه پرداخت شده از سوی بیمه گر در زمان نیاز از بیمه گر حمایت کند.

مدیر صندوق بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان استان همدان با بیان اینکه بیمه در کشورهای توسعه مانند کالای لوکس نیست، عنوان کرد: بیمه روستائیان در سال 83 در مجلس شورای اسلامی مصوب و از سال 84 کار خود را آغاز کرد.

سماوات با بیان اینکه از سال 84 تا سال 86 برای ثبت نام کنندگان سقف سنی تعیین نشده بود و همه روستائیان 18 سال به بالا می توانستند برای بیمه ثبت نام کنند، عنوان کرد: از سال 86 ثبت نام روستائیان برای بیمه محدود شد که مشکلات فراوانی را ایجاد کرد.

هزار و 80 روستا با جمعیت 720 هزار نفر در استان همدان وجود دارد

وی با بیان اینکه هزار و 80 روستا با جمعیت 720 هزار نفر در استان همدان وجود دارد، ابراز داشت: طبق قوانین باید 104 هزار نفر در صندوق بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان ثبت نام کنند که تاکنون 45 هزار خانوار ثبت نام کرده اند و از خدمات بیمه روستائیان استفاده می کنند.

مدیر صندوق بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان استان همدان به مزایای بیمه روستائیان اشاره کرد و ادامه داد: بازنشستگی برای افراد روستایی و عشایر با پرداخت 15 سال حق بیمه و سن 65 سال انجام می شود.

وی گفت: پس از عضویت فرد در صندوق اگر فرد در حین کار یا غیره از کار افتاده شود می تواند از بیمه استفاده کند و انتقال سوابق بیمه امکان پذیر است و در صورتی که بیمه گزار فوت شود بازماندگان وی می توانند از بیمه با نام مستمری بازماندگان استفاده کنند.

سماواتی شرایط عضویت در صندوق بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان را سکونت دائم در روستا و مناطق عشایری و داشتن سن قانونی 18 سال به بالا عنوان کرد و افزود: سن ثبت نام بیمه گذار حداکثر 55 سال است.

وی یکی از مزایای بزرگ کارگزاری ها را انتخاب کارگزاران از داخل روستا عنوان کرد و ادامه داد: به ازای هر 10 هزار خانوار در هر دهستان یک کارگزار وجود دارد و سعی شده تا حد امکان روستائیان برای ثبت نام مشکلی نداشته باشند.

مدیر صندوق بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان استان همدان تقویت قوه اقتصادی روستائیان و توسعه روستا ها، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را از اهداف سازمان بیمه روستائیان و عشایر عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از مزایای صندوق بیمه روستائیان این است که حق بیمه از سوی بیمه گزار به صورت سالیانه پرداخت می شود.

مهدی سماواتی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی حق بیمه پرداختی از سوی روستائیان را در هشت کد از مبلغ 90 هزار تومان تا مبلغ 234 هزار تومان مصوب کرده است، بیان کرد: در استان همدان 570 هزار خانوار مستمری بگیر زیر پوشش وجود دارد که هرسال اضافه حقوق و عیدی دریافت می کنند.

حدف محدودیت سنی یکی از مزایایی بود که در دو ماه گذشته انجام شد

وی با بیان اینکه حدف محدودیت سنی یکی از مزایایی بود که در دو ماه گذشته انجام شد، بیان کرد: جمعیت زیادی از روستائیان در دو ماه گذشته در صندوق بیمه روستائیان ثبت نام کرده اند.

مدیر صندوق بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان استان همدان با بیان اینکه پیگیر هستیم تا افرادی که دو سکونته و هم در شهر و هم در روستا ساکن هستند نیز بتوانند از بیمه استفاده کنند، ابراز داشت: همه افرادی که در روستا ها زندگی می کنند و به خصوص کشاورزان می توانند از مزایای صندوق بیمه روستائیان استفاده کنند.

مهدی سماواتی با بیان اینکه هر فردی که به سن قانونی برسد می تواند از مزایای صندوق بیمه روستائیان استفاده کند، بیان کرد: در حال پیگری هستیم تا سن بازنشستگی در صندوق بیمه روستائیان را از 65 سال کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه آمده که صندوق بیمه روستائیان و عشایر تا پایان این برنامه باید به پوشش 100 در صدی برسد، اظهار داشت: شهرستان کبودرآهنگ با 60 درصد، بهار با 57 درصد و ملایر بیشترین میزان بیمه شده در صندوق بیمه روستائیان را دارند.

مدیر صندوق بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان استان همدان با بیان اینکه از 12 تا 30 بهمن ماه امسال تخفیف 10 درصدی برای روستائیان در نظر گرفته شد، ادامه داد: در یک ماه گذشته جبران 10 ماه گذشته انجام شد.

سماواتی با بیان اینکه از ابتدای امسال سامانه دما( دریافت متمرکز الکترونیم) راه اندازی شده است، بیان کرد: با استفاده از این سامانه هر شخصی که در روستایی در صندوق بیمه ثبت نام کند می توانیم اطلاعات آن را به راحتی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه روستائیان اگر کد ملی خود را به سامانه 300027 ارسال کنند سوابق بیمه برای آنها ارسال می شود، ابراز داشت: این سامانه کمک شایانی کرده به شکلی که استان همدان در ماه گذشته به عنوان استان برتر در سامانه دما معرفی شد.