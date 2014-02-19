بیش از 90 درصد تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتیان چهارشنبه در دومین کنگره بین المللی اتوماسیون صنعت برق در تالار شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: هم اینک حدود 70 هزار ظرفیت نیروگاهی در کشور وجود دارد که بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته تا سال 1400 باید نزدیک به 47 هزار ظرفیت نیروگاهی جدید در کشور تاسیس شود.

وی با بیان اینکه استراتژی ما مبتنی بر تولید منابع برقی در کشور است، افزود: اهتمام و توجه ویژه ای باید در ساخت نیروگاههای خورشیدی، گازی و سیکل ترکیبی در کشور انجام شود.

فلاحتیان با بیان اینکه وزارت نیرو به دنبال کاهش راندمان و تلفات انرژی در کشور است، گفت: سر و سامان دادن به اقتصاد برق نیز یکی دیگر از برنامه های مهم این وزارتخانه تلقی می شود.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه باید در چهار سال آینده ظرفیت تولید انرژی به 110 مگاوات برسد، ادامه داد: این شعار بدون مدیریت کارآمد و موثر در اجرای پروژه ها میسر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت و سوی اتوماسیون امری اجتناب ناپذیر است، بیان داشت: اگر به این سمت و سو حرکت نکنیم در آینده ای نزدیک دچار مشکل خواهیم شد.

فلاحتیان با بیان اینکه بیش از 90 درصد تجهیزات نیروگاهی در کشور ساخته می شود، تصریح کرد: اما هنوز در درست کردن برخی اقلام حفاظتی مانند رله و ابزار دقیق با مشکل مواجه هستیم که موفقیت در این عرصه همکاری صنعت برق و دانشگاه را می طلبد.

وی با بیان اینکه باید 35 میلیارد دلار در بخش تولید و نزدیک به 15 میلیارد دلار در بخش فوق توزیع هزینه شود، تاکید داشت: برای اجرای پروژه های تحقیقاتی آنچه که می تواند نتیجه بخش باشد تلاش و حمایت شما دانشگاهیان و صنعتگران است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو یادآور شد: روش های مرسوم و قدیمی برای این حجم انرژی در کشور که توسط شبکه های انتقال توزیع به مصرف کننده می رسد دیگر پاسخگو نیست و باید به سمت و سوی اتوماسیون صنعتی حرکت کنیم.

وی گفت: از جمله مزایای اتوماسیون صنعتی افزایش صرفه جویی، بهبود و دستیابی به اطلاعات جامع مالی در زمینه انرژی برق را می توان اشاره کرد.

وی با مطرح کردن این موضوع که توسعه شبکه های کوچک بدون اتوماسیون صنعتی کارآیی لازم را نخواهد داشت، افزود: توسعه بازار برق و اعمال سیستم های حفاظتی از اولویت صنعت برق در ایران است.

فلاحتیان با بیان اینکه توسعه اتوماسیون موجب کاهش دخالت نیروی انسانی می شود، ادامه داد: سیستم های اتوماسیون در صنعت برق از زیرساخت های شبکه های هوشمند به شمار می آیند.

وی با اشاره به اهداف اتوماسیون بیان داشت: خودکارسازی، قانونمند کردن و کاهش مصرف انرژی از سایر اهداف اتوماسیون در صنعت برق است.