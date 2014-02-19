انتصاب رهبری بعد از رحلت امام(ره) نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد پیش از ظهر امروز در همایش اندیشه سیاسی اسلام با موضوع مجلس خبرگان و جایگاه ولایت فقیه اظهار داشت: مردم ولایتمدار ایران همواره در راه پشتیبانی از ولایت فقیه و نظام پیشتاز بوده و با گذشت زمان‌های طولانی از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهور اسلامی ایران وفادار هستند.



وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش تبیین فعالیت های نمایندگان خبرگان رهبری برای عموم مردم است، اظهار داشت: جلسات این مجلس به شکل غیرعلنی برگزار می شود و بر این اساس برگزاری جلساتی در نقاط مختلف کشور برای افزایش اطلاعات عمومی مردم و رفع برخی شبهات ضروری به نظر می رسید.



امام جمعه اصفهان با اشاره به نحوه عملکرد مجلس خبرگان در طول سال افزود: مجلس خبرگان در طول سال دو جلسه برگزار می کند که در طول آن مسائل مهم جاری کشور و دنیا را بررسی و درباره آنها تبادل نظر می شود و کمیسیون های مختلف آن نیز جلسات متعددی در طول سال دارند و به طور معمول سه نشست در طول یک ماه برگزار می کنند.



وی با بیان اینکه تعداد اعضای هر کمیسیون‌ها حدود 15 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان است، بیان داشت: کمیسیون خاصی نیز برای بررسی و زیرنظر گرفتن عملکرد رهبر در زمینه عزل و نصب‌ها، بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها و پیام‌ها وجود دارد تا در صورت لزوم تذکرات لازم از سوی اعضای خبرگان به رهبر داده شود.



آیت الله طباطبایی ادامه داد: خدا را شاهد می‌گیریم که طول مدت حدود 20 سال کوچکترین موردی برای تذکر درباره رهبر معظم انقلاب شاهد نبودیم بلکه همه ما از برکت وجود چنین رهبر فرزانه‌ای فیض می‌بریم.



وی با اشاره به نقش مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبر ابراز داشت: زمانی که در سال 68 رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) از میان ما رفتند مجلس خبرگان با انتصاب رهبر در کمتر از 24 ساعت نقشه های شوم دشمنان برای از میان بردن انقلاب را نقش برآب کردند و اینجا بود که نقش مهم مجلس خبرگان بر همه دنیا آشکار شد و در ادامه نیز تاکنون این مجلس با قوت تمام به وظیفه خود عمل کرده و خواهد کرد.