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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۱

در قالب کاروان راهیان نور ولایت؛

440 نفر از شهروندان شرق تهران به مناطق جنگی اعزام می شوند

440 نفر از شهروندان شرق تهران به مناطق جنگی اعزام می شوند

همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار، جلسه هماهنگی اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنگی، با حضور قائم مقام شهردار منطقه 8 برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی موسوی در این جلسه گفت: راهیان نور تداوم دفاع مقدس است و اعزام کاروان راهیان نور مخصوصا برای جوانان لازم است زیرا آنان را با فرهنگ  دفاع مقدس و شهدا بیشتر آشنا می کند .

وی افزود: در کاروان راهیان نور امسال 440 نفر از شهروندان، با 11 دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام  می شوند.

قائم مقام شهردار منطقه 8 تصریح کرد: هدف ما از تشکیل نشستهای مشترک و این جلسه انجام برنامه ریزی دقیق برای اعزام زائران به مناطق عملیاتی است تا بتوانیم با کمترین هزینه بیشترین رضایت زائران را چه در بعد رفاهی و چه در بعد معنوی بدست آوریم.

موسوی گفت: با توجه به فرصت باقی مانده تا اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور، امیدوارم بتوانیم تعداد بیشتری از علاقمندان به این سفر معنوی را به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام کنیم.

کد مطلب 2239664

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