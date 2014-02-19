کاهش 79.9 میلیمتری بارندگی در آذربایجان غربی/ ثبت 166.2 میلیمتر بارش

فرخ مطلبی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از ابتدای مهرماه سالجاری تا کنون 166.2 میلمتر به طور میانگین در آذربایجان غربی ثبت شده است، افزود: این در حالی است که طی مدت مشابه سال قبل این میزان 246.1 میلیمتر بود.

وی با اینکه طی این مدت سردشت با 445 میلیمتر، پیرانشهر با 314.4 میلیمتر و اشنویه با 234 میلیمتر بیشترین میزان بارشها را جذب کرده اند، ادامه داد: این در حالی است که در سردشت با کاهش 209.8 میلیمتری، در پیرانشهر با کاهش 268.9 میلیمتری و در اشنویه با کاهش 99.8 میلیمتری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بودیم.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی با اعلام اینکه چایپاره همچنان با 70.2 میلیمتر بارش کم بارش ترین شهر استان محسوب می شود، عنوان کرد: بر اساس آمارهای موجود متاسفانه میزان بارندگیها نسبت به دوره بلند مدت 25 تا 30 ساله نیز با کاهش 2.9 میلیمتری مواجه است.

مطلبی فر در خصوص پیش بینی هفتگی وضعیت جوی آذربایجان غربی، گفت: پایش نقشه های هواشناسی نشان می دهد طی روزهای پنجشنبه و جمعه وضعیت جوی صاف تا کمی ابری، روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده وزش باد و افزایش دما را نشان می دهد.