تبدیل بیش از 900 انشعاب غیرمجاز به مجاز در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر،علی محمد نادر خانی افزود :در راستای تحقق عنوان سال از ابتدای سال تا پایان دی ماه 925 انشعاب غیر مجاز به مجاز تبدیل شده است .

وی همچنین افزود : اکیپ امداد 315 مورد اتفاقات و حوادث شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب در اسرع وقت رفع نموده است.

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان ضمن اشاره به سم پاشی منهول ها ی فاضلاب افزود : هزار و 615 منهول فاضلاب به منظور مبارزه با موجودات موذی و جوندگان سم پاشی شده است.

نادر خانی درمورد اصلاح شبکه هم گفت : 22 کیلومتر اصلاح شبکه در 10 ماه نخست سالجاری عملیاتی شده است.

وی در ادامه تصریح کرد : دستگاه الکترولیز نمک طعام در سایت گندزدایی کوی قائم با ظرفیت 200 لیتر بر ثانیه نصب شده است.

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان به مدیریت مصرف اشاره کرد و افزود : در این راستا رفع نشت مخازن به میزان 6 هــزار و 500 متر مکعب انجام شده است .

نادر خانی از کالیبراسیون کنتورهای ورودی شبکه توزیع آب به میزان 7 دستگاه خبر داد و گفت: 492 رشته استاندارد سازی و تعویض انشعابات فرسوده نیز انجام شده است.

وی درادامه تصریح کرد : از ابتدای سال تا پایان دی ماه 2 هزار و 563 دستگاه کنتور معیوب شهروندان تعویض شده که بیش از 200 هزار مشترک در استان وجود دارد.

انتصاب سرپرست اداره‌کل تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي استان زنجان



"هومن امیدوار" ضمن حفظ پست سازمانی به ‌عنوان سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان منصوب شد.



ابوالحسن فیروزآبادی" قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در حکمی سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان را منصوب کرد.



بر پایه این گزارش، هومن امیدوار ضمن حفظ پست سازمانی به‌عنوان سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان منصوب شد.



گفتنی است، امیدوار، سابقه معاونت روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان را در کارنامه کاری خود دارد.