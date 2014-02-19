  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴

تغییرات جدید مدیران فراساحلی نفت ایران/ وفاپور مدیرعامل تاسیسات دریایی شد

تغییرات جدید مدیران فراساحلی نفت ایران/ وفاپور مدیرعامل تاسیسات دریایی شد

با تصمیم مجمع شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و نظر مساعد صندوق بازنشستگی صنعت نفت، علی طاهری مطلق از مدیریت این شرکت بزرگ صنایع فراساحلی نفت و گاز ایران برکنار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم مجمع شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و نظر مساعد صندوق بازنشستگی صنعت نفت، تغییرات جدید در سطح مدیریت این شرکت بزرگ صنایع فراساحلی نفت و گاز ایران رقم خورد.

از این رو پس از برکناری علی طاهری مطلق از مدیرعاملی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، سعید وفاپور به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت منصوب شد.

پیش از اعضای جدید هیئت مدیره جدید شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از سوی صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه صنعت نفت معرفی شده بود به طوری‌که مالکی، رحیمی و سعید وفاپور به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی منصوب شدند.

به گزارش مهر، تاسیسات دریایی هم اکنون در طرح توسعه بخش های فراسحلی اکثر فازهای پارس جنوبی و برخی از میایدن نفت و گاز ایران در منطقه خلیج فارس فعالیت می‌کند.

کد مطلب 2239684

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها