تغییرات جدید مدیران فراساحلی نفت ایران/ وفاپور مدیرعامل تاسیسات دریایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم مجمع شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و نظر مساعد صندوق بازنشستگی صنعت نفت، تغییرات جدید در سطح مدیریت این شرکت بزرگ صنایع فراساحلی نفت و گاز ایران رقم خورد.



از این رو پس از برکناری علی طاهری مطلق از مدیرعاملی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، سعید وفاپور به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت منصوب شد.



پیش از اعضای جدید هیئت مدیره جدید شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از سوی صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه صنعت نفت معرفی شده بود به طوری‌که مالکی، رحیمی و سعید وفاپور به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی منصوب شدند.



به گزارش مهر، تاسیسات دریایی هم اکنون در طرح توسعه بخش های فراسحلی اکثر فازهای پارس جنوبی و برخی از میایدن نفت و گاز ایران در منطقه خلیج فارس فعالیت می‌کند.