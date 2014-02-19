افراد ناراضی از خریدهای اینترنتی شکایت کنند/ 11 گروه کالایی در نخستین جشنواره خرید اینترنتی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمودی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: 100 تا از برترین شرکتهای فروش اینترنتی در این جشنواره حضور دارند و تمامی این شرکتها نماد اعتماد را از این مرکز دریافت کرده اند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ایجاد نماد اعتماد را برای ساماندهی کسب و کار اینترنتی عنوان کرد و افزود: این نماد به استفاده کنندگان در فضای مجازی اطمینان می دهد که سایت مربوطه سایت معتبری است و با اطمینان خرید کنند

وی تصریح کرد: در کشور حدود 20 هزار فروشگاه اینترنتی وجود دارد که از این تعداد حدود 19 هزار تا تاکنون تقاضای نماد اعتماد کرده اند و تنها راه توسعه اینگونه فروشگاهها ایجاد اعتماد بین خریداران است.

محمودی با بیان اینکه نماد اعتماد در جهان 5 ستاره دارد و ما تنها دو ستاره را در کشور تعریف کرده ایم اضافه کرد: اگر این نماد به قوه قضاییه و سازمان حمایت وصل شود سریعتر رشد می کند.

وی اظهار داشت: برای شرکت در حشنواره متقاضیان زیادی اعلام آمادگی کرده اند اما شرکتهایی که قدرت تخفیف دهی زیاد داشته اند انتخاب شدند.

محمودی با بیان اینکه در زمینه توسعه کسب و کار اینترنتی نیازمند توسعه جهشی هستیم افزود : در حال حاضر 6 دهم درصد از GDP را خرده فروشی آنلاین در کشور تشکیل می دهد و این در حالی است که اگر بخواهیم به سطح فروش آنلاین کشورهای در حال توسعه برسیم باید این حجم دو برابر ، برای رسین به حجم جهانی آن باید این رقم 3 برابر ، برای رسیدن به حجم کشورهای توسعه یافته 6 برابر و رسیدن به سطح انگلستان این رقم 13 برابر شود.

همچنین در این نشست، فرانک رازقی، قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک از تخفیفات 10 تا 50 درصدی در نخستین جشنواره خرید اینترنتی خبر داد.

وی افزود: اسامی فروشگاههای جشنواره در سایت www.eshopfest.ir موجود است و خریداران می توانند بر اساس گروه کالایی یا نام فروشگاه انتخاب خود را انجام دهند و سپس وارد سایت فروشگاه شده و اقدام به خرید کنند.

به گفته اسکویی، فروشگاههایی انتخاب شده اند که امکان سرویس دهی به حجم بالای خریداران را داشته باشند و لزوما این فروشگاهها در تهران مستقر نیستند.

قائم مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیک، خریدهای آنلاین از طریق پست یا پیک به خریداران تحویل می شود و در صورت وجود میزان تخفیف ، حمل رایگان یا هدیه این اطلاعات در سایت جشنواره ذکر شده است.

وی در زمینه چگونگی اعلام نارضایتی از خرید مربوط تصریح کرد : خریداران ناراضی می توانند شکایت خود را به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارسال کنند و روش ارسال نیز در مجوز نماد اعتمد ذکر شده است و خریداران باید وارد سایت نماد اعتماد شده شکایت خود را ارسال کنند و در صورت احراز تخلف مجوز به صورت آنی از فروشگاه گرفته می شود .

اسکویی گروههای کالایی موجود در جشنواره را شامل 11 گروه کالایی برشمرد و افزود : طبق قانون تجارت الکترونیک خریداران تا 7 روز پس از خرید می توانند برای بازگرداندن کالای خریداری شده اقدام کنند و در این صورت باید هزینه بازگرداندن کالا را تقبل و کل وجه پرداختی بایت خرید را دریافت کنند .