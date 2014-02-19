اعلام روز شمار هفته امور تربیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر از ابلاغ شیوه نامه اجرائی هفته تربیت اسلامی به استان ها خبر داد.

بر این اساس جمعه دوم اسفندماه روز امور تربیتی و قرآن، عترت، ولایت، روز، شنبه سوم اسفند روز امور تربیتی و میثاق با شهیدان رجائی و باهنر و آرمان های امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، یکشنبه چهارم اسفند روز امور تربیتی و خانواده، رسانه و سبک زندگی اسلامی - ایرانی، دوشنبه پنجم اسفند روز امور تربیتی و بصیرت افزائی و جنگ نرم، سه شنبه ششم اسفند روز امور تربیتی و بهداشت روان، مشاورتربیتی، تحصیلی و شغلی دانش آموزان، چهارشنبه هفتم اسفند روز امور تربیتی و فرهنگ و هنر اسلامی - ایرانی و پاسداری از اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و پنج شنبه هشتم اسفند روز امور تربیتی و پیشکسوتان و نخبگان حوزه تربیت و فرهنگ اسلامی نام گذاری شده است.