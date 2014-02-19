مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی صبح امروز در نشستی که با حضور روانبخش فلاح رئیس دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران، سرهنگ قاسم لویی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شرق استان تهران، سروان علیرضا تاجیک سعیدی کارشناس فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سرهنگ احمدی فرمانده انتظامی شهرستان قرچک در محل فرمانداری برگزار شد، پیرامون اهمیت فعالیت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سخن گفت.

وی افزود: فرمانداری این آمادگی را دارد که با تمام قوا در راستای به ثمر نشستن اهداف شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در سطح شهرستان قرچک تلاش کند، به همین منظور برگزاری مداوم و به موقع جلسات این شورا را از اولویتهای شهرستان می دانیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک با قدردانی از خدمات و فعالیت های این شورا در شرق استان تهران بیان داشت: فرمانداری شهرستان قرچک همچنین در راستای تجهیز ساختمان و امکانات دهی به پلیس مواد مخدر شهرستان برنامه هایی مدنظر دارد که در آینده ای نزدیک به ثمر خواهند نشست.

گفتنی است در این نشست پیرامون ساماندهی اقدامات اجرایی و مسائل فرهنگی در سطح شهرستان قرچک، پیشگیری و درمان اعتیاد و مقابله با مافیای مواد مخدر، برگزاری جلسات شورای فرعی در فرمانداری، سرعت دادن به پیگیری مصوبات شورا، ساماندهی کمپ های مجاز ترک اعتیاد و تقویت آنها، جمع آوری کمپ های غیرمجاز با هماهنگی دستگاه قضایی، پلیس و اداره بهزیستی تحت نظارت شورای هماهنگی بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در این نشست در خصوص گسترش جلسات آموزشی در سطح مدارس، مساجد و جامعه هدف شهرستان قرچک مطالبی بیان شد.

