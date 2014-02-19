مسکن مهر کاسگر محله نور روی دست مهرنشینان مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسکن مهر کاسگر محله نور قرار بود سال قبل به متقاضیان تحویل داده شود که در 9 ماه گذشته به دلیل عدم فعالیت پیمانکار، این طرح راکد مانده است.

جمعی از مهرنشینان مسکن کاسگر محله با حضور در فرمانداری شهرستان خواهان پیگیری مشکل از سوی مسئولان امر شدند.

یکی از متقاضیان مسکن مهر کاسگر محله پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگار مهر گفت: این طرح با متری 330 هزار تومان آغاز شد و با گذشت چهار سال از احداث آن هنوز به سرانجام نرسیده است.

این متقاضی که خواست نامش درج نشود، ادامه داد: متولیان امر هر روز وعده روز دیگر برای تکمیل و افتتاح می دهند و بجای افتتاح فقط تقاضای افزایش مبلغ و سهم آورده از سوی مشمولان و متقاضیان دارند.

وی اظهار داشت: این مجتمع بدون آسانسور، انبار و پارکینگ است و هر بار با افزایش قیمت، قرارداد جدید با متقاضیان می بندند و نسخه ای از آن را به ما نمی دهند.

متقاضی دیگری نیز به خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین قرارد، مسکن مهر کاسگر محله باید 30 شهریورماه سالجاری به مردم تحویل داده می شد ولی نه تها این کار صورت نگرفت بلکه با توجه به اینکه هیچ تغییر در اصل ساختمان ایجاد نشده، حدود یکماه است که پیمانکار دست از کار کشیده است و هم اکنون 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: هر بار متولیان، از افزایش قیمت سخن می گویند و واحدهایی که با وعده های اولیه تفاوت ساخت آن از زمین تا آسمان است و هزینه های آهن آلات و مصالح با قیمت چند سال قبل صورت گرفته است را پیمانکار می خوهد با قیمت روز محاسبه و از مردم دریافت کند.

وی یادآورشد: افزایش قیمت واحدها درحالیست که برخی اعضاء از چند ماه قبل اقدام به پرداخت اقساط می کنند.

علی محمد صمدیان فرماندرا نور نیز با تاکید بر رفع مشکلات مردم خواهان تشکیل و انخاب چند نماینده از بین اعضای مجتمع و تشکیل جلسه با مسئولان مسکن مهر، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و ... شد.

وی اظهار داشت: همچنین با استاندار نیز در این زمینه صحبت خواهد شد تا مسکن مهر کاسگر محله بدون افزایش قیمت به پایان رسد و قبل از عید، واحدهای مجتمع تحویل متقاضیان شود.

بیش از 60 هزار مسکن مهر در مازندران تعریف شده که بخشی از آن تاکنون به متقاضیان تحویل شده است.