ترمیم بقاع امامزادگان سبب نزول رحمت است/ امامزاده علی بن جعفر(ع) در تاریخ و حدیث نام آور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی قبل از ظهر چهارشنبه در پیامی به دومین همایش امامزادگان استان قم بیان کرد: پیش از آنکه پیرامون این نکوداشت سخن بگوییم، مراتب تقدیر و سپاس خود را به همه کسانی که این فضای روحانی را پدید آورده‌اند، تقدیم می‌دارم و این تکریم و محفل نشانه ولا خالص و مهر بی‌شائبه آنان به ذریه رسول گرامی(ص) است.

وی در این پیام تصریح کرد: مهر ورزیدن به پیامبرخدا(ص)، و عترت پاک او یکی از فرایض دینی است، به گواه آنکه قرآن آن را اجر رسالت معرفی می‌کند و می‌فرماید: «قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی»، مسلما اجر واقعی پیامبر(ص) با خدا است و شعار همه پیامبر این است که «ان اجری الا علی الله» ولی درخواست دوستی از جانب پیامبر(ص) با خاندان خویش به ظاهر پاداش او است، ولی در باطن به سود مسلمانان است، زیرا دوستی با آنان سبب می‌شود که انسان با محبوب خود، از نظر فکر و اندیشه، عمل و رفتار همگون شود، گویی پیامبر با درخواست چنین پاداشی، می‌خواهد ما را با اهل کمال پیوند دهد و در نتیجه راه سعادت را برای ما بگشاید زیرا چنین درخواست پیش از آنکه به سود او باشد، به نفع جامعه است، درست همانند این است که پزشک ماهر پس از معاینه و نگارش نسخه، به بیمار بگوید: حق ویزیت من است که به این نسخه عمل کنی و بس.

این مرجع تقلید در پیام خود بیان کرد: پس از درگذشت صاحب رسالت، عترت وی مورد بی‌مهری قرار گرفت و در دوران اموی‌ها و عباسی‌ها این بی‌مهری مضاعف شد، از این رو ذریه دخت گرامی پیامبر(ص) زندگی در غربت را بر ماندن در وطن ترجیح دادند و به کشورهای مصر، و سوریه و عراق پناه بردند و از آنجاکه گرایش به تشیع در مناطق شمال ایران و استان قم چشم گیر بود، این مظلومان تاریخ به این نقاط پناه آوردند تا به وظایف دینی خود و ارشاد مردم به صورت محدود بپردازند.

وی در این پیام تصریح کرد: جناب علی بن جعفر برادر امام کاظم(ع) یکی از فرزندان حضرت صادق(ع) است که در تاریخ و حدیث بسیار نام آور است.

آیت الله سبحانی در این پیام ادامه داد: او مولف کتاب «المناسک و المسائل» است که روایات در این کتاب برای فقیهان راهگشاست.

وی در پیام خود ابراز داشت: وی محضر پنج امام از امام صادق (ع) تا امام هادی(ع) را درک کرده و سرانجام جان به جان آفرین سپرده است.

مرجع تقلید شیعیان جهان در پیام خود گفت: این همایش به عنوان تکریم از حضرت علی بن جعفر و دیگر فرزندان امام صادق(ع) که در شهر قم و اطراف زیسته‌اند و در گذشته‌اند برگزار می‌شود، ترمیم بقاع آنان سبب نزول رحمت و مظهر ابراز مودت به ذوی القربی است.

وی در این پیام بیان کرد: همه مسلمانان جهان روز میلاد رسول گرامی(ص) را محترم می‌شمارند و آن را روز شادی اعلام می‌دارند، در جشن آیاتی که درباره آن حضرت فرود آمده تلاوت می‌کنند، سخنرانان به ذکر مناقب آن حضرت پرداخته و سرایندگان با اشعار نغز خود بر زینت مجلس می‌افزایند، این حرکت همگانی نشانه مودت و مهرورزی بر رسول خدا (ص) است، و در حقیقت اصلی از اصول اسلام است.