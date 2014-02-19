مرحله دوم اعزام کاروانهای راهیان نور به خوزستان از اول اسفند آغاز می شود

سرهنگ عبدالناصر ندای علی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مرحله اول این اعزام از اردیبهشت سال جاری آغاز شده بود که در این مرحله تا به حال یک میلیون و 80 هزار نفر از کل کشور از این مناطق بازدید داشته اند و پیش بینی می شود در اجرای مرحله دوم این اعزام حدود پنج میلیون نفر در مناطق عملیاتی استان حضور پیدا کنند.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز علاوه بر کاروانهای راهیان نور این مناطق پذیرای مسافران نوروزی هواهند بود که به صورت شخصی به یادمانها سفر خواهند کرد که البته لازم به ذکر است طبق هماهنگی های صورت گرفته 500 هزار دانشجو نیز از ابتدای اسفند در قالب کاروانهای راهیان نور به این مناطق سفر خواهند کرد.

معاون هماهنگ كننده سپاه وليعصر (عج) در خوزستان تصریح کرد: در همین راستا و برای افزایش امنیت زایران در جاده ها و تامین امکانات رفاهی در خور حال آنان در منطقه از سوی متولیان تلاش هایی صورت گرفته است که امیدواریم بتوانیم زمینه ساز آرامش و آسایش این زایران سرزمین نور باشیم.

ندای علی اظهار کرد: از جمله اقداماتی که برای تامین امنیت کاروانهای راهیان نور در سفر به مناطق عملیاتی انجام شده است، درخواست از مسولان و متولیان کاروانهای هر استان است که برای جابجایی و سفر زایران تنها از اتوبوسهای شرکت جوان سیر استفاده کنند.

وی در این خصوص توضیح داد: در صورتیکه کاروانی قصد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را دارد باید از اتوبوسهایی استفاده کند که تحت لیسانس شرکت جوان سیر باشند.

معاون هماهنگ كننده سپاه وليعصر (عج) در خوزستان تاکید کرد: طبق هماهنگی هایی که با قرارگاه مرکزی راهیان نور انجام خواهیم داد تمیداتی در نظر می گیریم که از سفر کاروانهایی که با اتوبوسهایی غیر از جوان سیر قصد سفر دارند جلوگیری به عمل آید.

ندای علی در خصوص برنامه های در نظر گرفته شده برای کاروانهای راهیان نور را برگزاری رزمايش‌، اجرای روايتگری در يادمان‌ها و برپايی نمايشگاه‌های دفاع مقدس عنوان کرد.











