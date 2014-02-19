مدیریت بیمارستانها پیچیده‌ است/ استقرار برنامه اعتباربخشی در بیمارستانهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی در سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی که روز چهارشنبه در بیمارستان امام خمینی(ه) برگزار شد، افزود: بحث مدیریت بیمارستانی در مجموعه مدیریتی کشور از جمله مدیریتهای پیچیده به شمار می‌رود و تمام مدرسین علوم مدیریت اذعان دارند که پیچیده‌ترین سازمان، اداره بیمارستان است، چرا که در بیمارستان تنوع خدمات وجود دارد و موضوع سلامت انسان مطرح است. از طرف دیگر به نوعی قرار است سلامت در بیمارستان به بیمار بازگردانده شود.

وی گفت: مطالعات بیمارستانی زیادی در کشور صورت گرفته و رشته‌های تخصصی خاص و برنامه‌های تحول و ارتقای کیفیت در کشور ارائه شده است و در مجموع مدل‌های مختلف ارتقای کیفیت خدمات را در کشور تجربه کرده‌ایم. در طول سالهای مختلف این مدلها در کشور ما مطرح بوده و در بیمارستانها تجربه شده است. اما چهار سال است که یک مدل نهایی برای ارتقای کیفیت بیمارستانها مطرح شده که این مدل همان حاکمیت بالینی است.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاهها ادامه داد: در حال حاضر حاکمیت بالینی در بیمارستانها نهادینه شده و حتی در تشکیلات وزارت بهداشت هم اداره مشخصی جهت حاکمیت بالینی در نظر گرفته شده است. همچنین مدل حاکمیت بالینی در برنامه پنجم توسعه و در سیاست‌های کلان نظام سلامت مورد قبول واقع شده است. نقشه تحول نظام سلامت نیز بر برنامه حاکمیت بالینی تاکید ویژه‌ای دارد. در مجموع این برنامه از سال 90 به اجرا گذاشته شده و امروز در تمام بیمارستان‌ها برنامه حاکمیت بالینی مستقر است.

امامی رضوی، تغییر الگوی ارزشیابی بیمارستان‌ها را از دیگر برنامه‌ها خواند و گفت: به این ترتیب برنامه اعتباربخشی بیمارستانها از سال 91 به اجرا گذاشته شد و در حال حاضر در تمام بیمارستانها استقرار یافته است. به این ترتیب مدل‌های مختلف ارتقای کیفیت خدمات در کشور مطرح شده است. ما از مدل‌های جدید استقبال می‌کنیم. در این راستا با مرکز همکاری‌های ژاپن در ایران و همچنین مرکز همکاری‌های ژاپن در خاورمیانه همکاری‌هایی را داریم.

وی افزایش اطلاعات و دانش مدیران بیمارستان‌ها را از اهمیت برگزاری چنین سمینارهایی خواند و افزود: نهایتا هدف از برگزاری چنین سمینارهایی آن است که نتیجه مناسب برای ارتقای کیفیت خدمات بیمارستان‌ها و نهایتا رضایتمندی بیماران را داشته باشد.

رئیس سیمنار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی گفت: اگر تنها به ارتقای دانش فکر کنیم و تغییر نگرش در عملکرد ما اتفاق نیفتد، نتیجه‌بخش نخواهد بود. کیفیت خدمات در بیمارستان‌ها انتهایی ندارد و باید تلاش کنیم خدمات را بهتر از دیروز انجام دهیم.