جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه/ هر دلار 2953 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز چهارشنبه در بازار 936 هزارتومان، نیم سکه 478 هزارتومان، ربع سکه 278 هزارتومان و گرمی 179 هزار و 500 تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 95 هزار و 318 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1321 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2953 تومان، هر یورو را 4055 تومان، هر پوند را 4945 تومان و هر درهم امارات را 808 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز