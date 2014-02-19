حضور صادرکنندگان برتر در پنجمین نمایشگاه زنان و تولید ملی/ عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار به کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فیروز فر در مراسم گشایش چهارمین نمایشگاه زنان و تولید ملی که از صبح چهارشنبه در بوستان گفتگو برپا شده است، با بیان این مطلب گفت: با ایجاد شبکه زنان سرپرست خانوار، کوثر و برندها، تعامل این سه حوزه بیشتر شده و قرار است در پنجمین نمایشگاه صادرکنندگان برتر بیشتری حضور داشته باشند.

وی با اشاره به حضور صادرکنندگان پوشاک در چهارمین نمایشگاه زنان و تولید ملی افزود: در این دوره از نمایشگاه تعدادی برندهای برتر و خیرین حامی زنان سرپرست خانوار حضور دارند. ضمن اینکه شهرداری تهران مراکز مهارت آموزی کوثر را تشکیل داده است اما در این دوره از نمایشگاه همه مراکز کوثر حضور ندارند.

فیروز فر با اشاره به این موضوع که نمایشگاه با 180 غرفه پوشاک و 100 غرفه مواد غذایی آغاز به کار کرده است، ادامه داد: محصولات صادرکنندگان برتر تولید ملی موجب شناسانده شدن تولید ملی می‌شود. همچنین در تعاملات انجام شده قرار است برخی از صادر کنندگان "برش" پارچه های مراکز مهارت آموزی کوثر را انجام دهند و امیدوار هستیم تا از سال آینده درآمد زنان سرپرست خانوار در مراکز کوثر تهران حدود 60 درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه هدف شهرداری تهران، توانمند کردن زنان سرپرست خانوار است نه حمایت صرف از آنها، توضیح داد: در حال حاضر کیفیت مراکز کوثر به اندازه ای ارتقا پیدا کرده است که برخی از صادرکنندگان پوشاک به ما اعلام کرده اند در صورت برش صحیح پارچه محصولات آنها با محصولات کشور آلمان برابری می کند. اما با توجه به گران بودن بخش برشکاری، قرار است در این بخش صادرکنندگان به کمک زنان سرپرست خانوار بیایند.

به گفته مدیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران، در چهارمین نمایشگاه زنان و تولید ملی پوشاک نوجوان نیز عرضه می‌شود. این در حالی است که معمولا پوشاک دختران نوجوان کمتر تولید و عرضه می‌شود. بنابراین ما کوثر پوشاک نوجوان را راه اندازی کرده‌ایم و محصولات این حوزه را در نمایشگاه عرضه می‌کنیم.

عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار به کشورهای اسلامی

همچنین مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران در پایان خبر از عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار به کشورهای اسلامی داد و گفت: در تعامل با مرکز ارتباطات اسلامی قرار شده است که محصولات تولید شده از سوی زنان سرپرست خانوار به کشورهای اسلامی عرضه شود. تلاش ما خودباوری مراکز کوثر است و در صدد هستیم تا با این کار زنان فعال در مراکز کوثر به باور ارتقای کیفیت محصولاتشان پی ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه زنان و تولید ملی از 30 بهمن به مدت 10 روز تا 9 اسفند ماه در بوستان گفتگو برپاست.