مدیریت عرصه های منابع طبیعی بدون مشارکت مردم غیرممکن است/ استفاده از نظرات سازمانهای مردم نهاد در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد با هدف مشارکت در برنامه های هفته منابع طبیعی با حضور حسین میررجبی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز و اعضاء و مسئولان این سازمانها پیش از ظهر چهارشنبه در کرج برگزار شد.

میررجبی در ابتدای این نشست با اشاره به نقش تشکلهای مردمی در ترویج فرهگ حفظ عرصه های طبیعی اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد می توانند مشارکت عمومی را در حفظ منابع طبیعی کشور تقویت کرده و به عنوان بازوی سازمان به شمار می آیند.

وی گفت: با توجه به اینکه تاکنون جلساتی با اعضای این سازمانها برگزار و خواسته های آنها مطرح شده قصد داریم در هفته منابع طبیعی اقدامات مشترکی را با هدف فراگیر شدن همراهی مردم با منابع طبیعی در حد وسیع انجام دهیم.

میررجبی افزود: اگرچه قانون دستگاه منابع طبیعی را متولی مدیریت بر عرصه های منابع طبیعی دانسته است اما باید از طریق سازمان های مردم نهاد مشارکت عمومی را در این عرصه به منصه ظهور برسانیم. اگر ما شعارهای مرتبط با منابع طبیعی را به شکل عمیق نگاه کنیم می توانیم آن را به اجرا درآوریم زیرا اگر به آن نپردازیم و احساس وظیفه نکنیم مدیریت بر این عرصه ها بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد.

لزوم مدیریت پایدار و برنامه ریزی شده در منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم از آنچه به ما تعلق دارد حراست کنیم، تاکید کرد: ما حق بهره برداری صرف از طبیعت را نداریم بلکه بهره برداری در چار چوب اصول مدیریت پایدار و با برنامه ریزی که نه تنها این منابع تخریب نشود بلکه احیاء و توسعه یابد، بر عهده ما است.

وی افزود: اگر منابع طبیعی در چار چوب اصول علمی و پایدار نباشد هر روز به قهقرا خواهد رفت لذا افزایش اطلاعات همه در زمینه منابع طبیعی در آینده در امر مدیریت این منابع بسیار کمک و یاری رسان خواهد بود.

میررجبی یادآور شد: نظرات سازمان های مردم نهاد به مسئولان سازمان ارائه شده و به شکل مطلوب از آن استفاده خواهد شد.

دبیر ستاد هماهنگی هفته منابع طبیعی در استان البرز در بخشی دیگر از سخنانش بحث منابع طبیعی را رسالت بزرگی دانست که حفاظت از آن وظیفه همه آحاد جامعه است و گفت: منابع طبیعی با وسعت و طرح هایی که دارد از عهده یک سازمان و یا وزارتخانه خارج است و نیازمند مشارکت مردم و جوامع محلی است.

وی گفت: با توجه به اینکه در دنیا به منابع طبیعی نه به عنوان موجودی منجمد که به عنوان موجودی زنده که دارای شعور است، نگاه می شود، امیدواریم همین نگاه نیز در کشور ما پیاده شود.

میررجبی تغییر رویکرد را مستلزم مشارکت جدی تمام دستگاه های اجرایی و استفاده از ظرفیت رسانه ها و انجمن های مردمی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر در شرایطی هستیم که ابتدا باید فرهنگسازی کامل و مناسبی درباره منایع طبیعی صورت گیرد تا حفاظت از آن در میان تک تک مردم کشور نهادینه شود سپس امیدوار باشیم به سطحی برسیم که این بار مردم از ما درباره سرانه فضای سبز، تامین اکسیژن و.... مطالبه داشته باشند.

اطلاع رسانی بی وقفه نتیجه بخش است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز همچنین انجام بدون و قفه کار اطلاع رسانی و رسانه ای مستمر در منابع طبیعی را نتیجه بخش توصیف کرد و گفت: فرهنگ سازی بهترین راهکار برای همراه کردن مردم با منابع طبیعی است و حضور و حمایت مستمر تشکلهای مردمی و رسانه ها تاثیرقابل توجهی در این بخش خواهد داشت.

وی با اشاره به ویژگی های منابع طبیعی و فواید آن اظهار داشت: به لحاظ ویژگی های آن و تنوع پیام ها در این بخش نیاز داریم که هنرمندانه و با ظرافتی بیشتر و به شکلی گسترده به آن پرداخته شود.

میررجبی شعار امسال هفته منابع طبیعی را "منابع طبیعی با مردم و با مردم برای مردم" بعنوان کرد و افزود: محور برنامه های امسال هفته منابع طبیعی مردم و مشارکت دادن آنها در فعالیت ها است.

در پایان این نشست مقرر شد برنامه های مشترکی با همکاری سازمان های مردم نهاد در هفته منابع طبیعی برگزار شود.