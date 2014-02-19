سمینار علمی فن آوری "نانو" درکوهدشت برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین سمینار که طی دو روز گذشته در کانون فرهنگی نور کوهدشت برگزار شد، دانش آموزان و فرهنگیان صاحب ایده و مبتکر کوهدشت آموزش های لازم در زمینه فن آوری "نانو" را فراگرفتند.

سروش صحرائیان مدرس تکنولوژی فن آوری نانو و عضو مدرسین باشگاه نانو کشور به عنوان مدرس دراین سمینار حضور داشت.

ایرج محبی مدیر پژوهش سرای فارابی کوهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سمینار از سوی پژوهش سرای فارابی کوهدشت برگزارشده است، گفت: کار پژوهش سرای فارابی که زیر نظر اداره آموزش و پرورش فعالیت دارد، شناسایی و حمایت از دانش آموزان مخترع و مبتکر و برگزاری کلاس های علمی برای دانش آموزان و فرهنگیان و افراد صاحب ایده است.

محبی ادامه داد: این سمینار نیز با همکاری حجت اله عباسی مسئول گروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش کوهدشت برگزار شد تا زمینه ای برای آشنایی دانش آموزان و فرهنگیان با فن آوری نانو و کاربردهای آن و تاثیر محصولات آن در زندگی روزمره باشد.

مدیر پژوهش سرای فارابی کوهدشت یادآور شد: برگزاری این گونه سمینارها از سویی سبب می شود شرکت کننده ها درصورت تمایل درزمینه فن آوری و دانش نانو به تحقیق و مطالعه پرداخته و با ادامه تحصیل دراین زمینه به توانمندی های مورد نظر دست یابند.