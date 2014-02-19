سامانه الکترونیکی سوادآموزی در سیستان و بلوچستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نهضت سواد آموزی کشور صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سامانه الکترونیکی سواد آموزی در جمع مدیران و روسای ادارات آموزش وپرورش استان در خانه معلم زاهدان ابراز داشت: با راه‌اندازی این سیستم آموزشی با عنوان سامانه تحت وب سوادآوزی دیگر نیاز به مراجعه حضوری افراد به ادارات نبوده و به راحتی با استفاده از سامانه پیامکی و کد ملی می‌توان استعلام آموزشی افراد را انجام و یا از آنها ثبت نام بعمل اورد.

علی باقرزاده اظهار داشت: این سامانه برای نخستین بار به صورت آزمایشی تا پایان اسفند امسال در سیستان و بلوچستان و خوزستان راه‌اندازی شده است که پس بررسی و رفع نواقص این طرح به صورت فراگیر از سال آینده در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی این سامانه افراد با استفاده از اینترنت و رایانه شخصی با ارسال کدملی از طریق سامانه ثبت نام می‌شوند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور افزود: تسریع در مراحل و زمان ثبت‌نام و برخورداری از آمار جامع را از مزایای این طرح عنوان کرد و گفت:این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌های ارباب رجوعان نقش بسزایی در ایجاد بانک اطلاعاتی از آمار بی سوادان و همچنین نحوه ارایه خدمات آموزشی دارد.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش نگاه ویژه‌ای به ریشه کنی بی‌سوادی در کشور دارد افزود: بنا بر جلسات کارشناسی انجام شده در این راستا بودجه بخش آموزش در سال آینده 24 درصد افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به دشواری کار در حوزه سوادآموزی و عدم وجود آمار دقیق از بی سوادان در کشور اذعان داشت: سواد آموزی افراد بزرگسال کار بسیار سخت و پیچیده ای است زیرا تمرکز کردن ذهن افراد بزرگسال به مراتب سخت تر از نوجوانان و کودکان است.

باقرزاده همچنین با اشاره به خدمات ارایه شده در سیستان و بلوچستان با توجه به پراکندگی جمعیت و گستردگی جغرافیایی ابراز داشت: عملکرد آموزش و پرورش این استان با توجه به گستردگی و پراکندگی جمعیت به دلیل بهره گیری ازتمامی ظرفیت ها قابل توجه است.