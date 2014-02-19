جمشید نظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری جشن قهرمانی تراکتورسازی بعد از بازی این تیم با راه آهن در روز پنجشنبه با بیان مطلب فوق اظهار کرد: ما خیلی وقت است که با هوادارانمان آشتی کرده‌ایم ولی به خاطر شرایط جوی و سرد بودن هوا از بازی‌های خانگی خیلی استقبال نمی‌شد. خوشبختانه فردا برای بازی با راه آهن هوا هم خوب است و تماشاگران ورزشگاه را پر خواهند کرد.

وی افزود: دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از تماشاگران برای عدم حضور در ورزشگاه یادگار امام قبول نیست. واقعا بهتر از این نمی‌شود. بازیکنان، مدیریت و کادر فنی آنچه که هواداران می‌خواستند به دست آوردند. در واقع جشن قهرمانی برای تماشاگران است. تماشاگران فردا میزبان جشن هستند و تیم ما میهمان.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی درباره منتفی شدن جذب بازیکن کمکی هم تصریح کرد: طبق قانون فیفا بازیکنی که در یک فصل در دو تیم مختلف بازی کرده باشد، نمی‌تواند به عنوان یار کمکی در مسابقات لیگ قهرمانان حضور یابد. مصطفی اکرامی این فصل در ذوب آهن و گسترش فولاد بازی کرده بود. من از این موضوع اطلاعی نداشتم. با این حال حضور این بازیکن در ترکتورسازی منتفی شد و باید هرچه بار هست را خودمان از روی دوشمان برداریم.

نظمی در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر تمدید قرارداد تونی اولیویرا برای سال آینده، گفت: فعلا که سرمان شلوغ است و بخش عمده‌ای از فکر و ذکرمان مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست که از هفته آینده شروع می‌شود. ما در چند جبهه مشغول فعالیتیم و به موقع با تونی برای فصل بعد هم صحبت خواهیم کرد.

تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و راه آهن تهران فردا پنجشنبه در چارچوب هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم خواهند رفت.