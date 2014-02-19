واحدهای صنعتی مازندران پایش زیست محیطی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مهردادی ظهر چهارشنبه در شورای اداری کارکنان تاکید کرد: این پایشهای زیست محیطی باید با همکاری واحدهای صنعتی صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم تدوین نقشه راه محیط زیست استان یادآور شد: با تهیه این نقشه، برنامه های سازمان در سطح استان بر اساس این نقشه انجام می شود.

وی اطلاع رسانی در زمینه مسائل زیست محیطی را ضروری دانست و گفت: تعامل با سازمانهای مردم نهاد در توسعه امور و اهداف اداره کل موثر است.

مهردادی، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی را از دیگر اولویتها بیان کرد و گفت: بودجه و اعتبارات شهرستانی نیز متناسب با عملکرد ادارات توزیع می شود.

مدیرکل محیط زیست مازندران، حمایت از طرح های پژوهشی مناسب در زمینه زیست محیطی را از دیگر برنامه ها بیان کرد.