"شیار 143" فیلم برگزیده مردمی جشنواره فجر در كردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اكران فيلم هاي جشنواره فیلم فجر در استان کردستان با استقبال کم نظیر مردم و علاقمندان به فیلم با معرفی فیلم برگزیده مردمی به کار خود پایان داد.

دبیر سی ودومین جشنواره فیلم فجر در استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فیلم های این دوره از جشنواره فیلم فجر علاقمندان و هنرمندان حوزه فیلم سازی را با سینما آشتی داد و خوشبختانه ميزان استقبال مردم نيز از آثار نمايش داده شده بسيار خوب بود.

جلال قلعه شاخاني با اشاره به آراء مردمي جمع آوري شده در خصوص فيلم هاي به نمايش گذاشته شده، افزود: در این دوره از جشنواره فیلم فجر در کردستان، فیلم "شیار 143" به کارگردانی "نرگس آبیار" و بازی به یاد ماندنی"مریلا زارعی" از برگزیدگان آراء مردمی جشنواره در کردستان بود.

وي با اشاره به موضوع فیلم"شیار143" بيان كرد: شهدای انقلاب و دفاع مقدس باید در همه برنامه ها و جشنواره ها موضوع اصلی مورد استناد هنرمندان باشند چرا كه شهدای گرانقدر دفاع مقدس نام ایران را با رشادت ها و دفاع جانانه از خاک و میهن برای همیشه در تاریخ جمهوری اسلامی و جهان ماندگار و به ثبت رساندند.

سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان يادآور شد: جشنواره امسال با تدابیر اندیشیده شده از سوی شورای سیاستگذاری و مشورتی جشنواره همچنین ستاد اجرایی جشنواره از برنامه های شاخص سالگرد سی و پنجمین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در استان کردستان بود كه بر اساس آمارهاي جمع آوري شده جشنواره امسال بالغ بر 10 هزار تماشاچي داشته است.

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي حضور پررنگ تر مردم در جشنواره فيلم فجر در استان كردستان به ويژه اقشار خاص گفت: از جمله تدابیر اندیشیده شده جهت پرشور نمودن این رویداد مهم هنری در ایام دهه مبارک فجر اختصاص کارت های VIP به اعضای صندوق بیمه هنرمندان، روزنامه نگاران و فیلم سازان بود.

قلعه شاخاني اظهار داشت: فراهم نمودن شرایط دیدن فیلم و یا امکان معرفی کتاب خوب، فیلم خوب، سایت خوب از سوی کارشناسان امر و ستادهای اجرایی برگزاری جشنواره ها به منظور استفاده مردم از محصولات فرهنگی چون فیلم وکتاب کمتر از ساخت و نوشتن فیلم وکتاب نیست و خوشبختانه اين مهم از سوي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كردستان در اين دوره از جشنواره با استقبال مردمي مواجه شد.

وی يادآور شد: نویسنده، فیلم ساز، کاریکاتوریست، طراح، نقاش وغیره کتابش را، فیلمش را ، طرحش را می نویسد و طراحی می کند و به بازار ارائه می کند مأموریت اصلی از اینجا شروع می شودکه کتابدار کتاب نویسنده را به مردم معرفی و بشناساند، ستادهای اجرایی برگزاری جشنواره ها شرایط مساعد دیدن فیلم را برای مردم و علاقمندان حوزه های هنری فراهم نماید كه در جشنواره فیلم فجر امسال به حقیقیت ستاد اجرایی جشنواره سی و دوم سنگ تمام گذاشت و همین امر در موفقیت جشنواره در کردستان موثر بوده است.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه با همكاري و مشاركت هر چه بهتر خود هنرمندان شاهد رونق فعاليت هاي فرهنگي و هنري در استان كردستان باشيم.