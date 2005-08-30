تيم دانشگاه تهران همچنان درصدر است

به گزارش خبرنگار" مهر" ازكرج درمجموع تيمي اين روز، تيم دانشگاه تهران دررشته چهاردر50 متر تيمي با مجموع ركورد 2 دقيقه و10 ثانيه و99 صدم ثانيه درصدر ايستاد.

تيم دانشگاه شيراز دراين روز ازتيم دانشگاه علم وصنعت جلو افتاد وبا زمان 2 دقيقه و13 ثانيه و78 صدم ثانيه به مقام دوم دست يافت. تيم دانشگاه علم وصنعت نيزبا اختلاف 58 صدم ثانيه ازتيم شيرازدرمكان سوم ايستاد. دربخش انفرادي رقابتهاي اين روزنيز نتايج زيربدست آمد:

در100 مترقورباغه محمد نادري با زمان يك دقيقه و19 ثانيه و 90 صدم ثانيه اول، اميرحسين صدر فربد پوربا يك دقيقه و 21 ثانيه و 48 صدم ثانيه دوم وحسام مشتري دوست با يك دقيقه و21 ثانيه و64 صدم ثانيه سوم شد. در400 متر آزاد اميرعلي زهرايي با ركورد 5 دقيقه و5 ثانيه و 78 صدم ثانيه اول، سيد محمد ميرمهدي با 7 ثانيه اختلاف دوم و اردوان جمالي با بيش ازيك ثانيه اختلاف سوم شد.

در50 متر آزاد آرش مرتضوي با 27 ثانيه و 36 صدم ثانيه، احد صدري با 27 ثانيه و90 صدم ثانيه وسيد مصطفي سارانيان با 28 ثانيه و 29 صدم ثانيه به ترتيب اول تا سوم شدند. در100 متر پروانه نيزمحمد كاظميان با يك دقيقه و5 ثانيه و73 صدم ثانيه قهرمان شد، حميد ربيعي با يك دقيقه و5 ثانيه و 79 صدم ثانيه عنوان نائب قهرماني را بدست آورد وياشار درودي با يك دقيقه و15 ثانيه نفرسوم اين رشته شد.

گفتني است: سيزدهمين دوره مسابقات شناي دانشجويان كشوربا شركت 168 شناگراز دانشگاههاي مختلف در15 شاخه ورزشي رشته شنا دردانشگاه تربيت معلم تهران واقع درحصارك كرج درحال برگزاري است.