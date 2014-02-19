كشورهاي منطقه بايد از فرهنگ خود در مقابل كشورهاي غربي مراقبت كنند

به گزارش خبرنگار مهر، كمال فيروزآبادي ظهر چهارشنبه در همايش افغانستان شناسي افزود: بايد فرهنگ خودمان را داشته باشيم زيرا غرب با اشاعه فرهنگ خود به منافع اقتصادي نظر دارد.

وي ادامه داد: بعد از جنگ جهاني دوم دو قطبي شدن در حوزه هاي مختلفي چون فرهنگي، نظامي و سياسي ايجاد شد.

معاون سياسي و امنيتي استاندار فارس تصريح كرد: با اين وضعيت بود كه حتي كشورهاي اسلامي از آسيب ها در امان نماندند.

فيروزآبادي يادآور شد: در آن دوران كشورهايي مانند ايران به غرب و افغانستان به شوروي وابسته شد اما اين وضعيت در اين دو كشور ادامه نيافت، افغانستان در مقابل شوروي ايستادگي كرد و ايران نيز با انقلاب اسلامي به اين وابستگي پايان دادند.

وي ادامه داد: تحميل جنگ هشت ساله بر ايران و حاكم شدن طالبان بر افغانستان ثمره انقلاب هاي اين دو كشور بود كه دشمنان نتوانستند آن را تحمل كنند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار فارس تاكيد كرد: اختلافات در منطقه را افزايش دادند تا كشورهاي غربي بتوانند به سود برسند.