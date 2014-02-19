بندر کاسپین مهمترین فرصت برای سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسرور ظهر چهارشنبه در نشست صمیمانه با مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی گیلان افزود: این منطقه بعنوان نخستین منطقه آزاد شمال کشور از مزایایی همچون بهره مندی از بزرگترین بندر ایرانی حاشیه دریای خزر و نزدیکی با کشورهای حاشیه این دریا، بازار بزرگ آسیای میانه، نزدیکی به مرکز کشور، معافیت های مالیاتی، آب و هوای مناسب و نیروی کار تحصیلکرده برخوردار است.

وی در ادامه بندر کاسپین را مهمترین فرصت برای سرمایه گذاری خارجی ذکر کرد و اظهارداشت: این بندر می تواند به عنوان بزرگترین بندر ایرانی در دریای خزر نقش بسزایی در فعال سازی کریدور شمال - جنوب ایفا کند.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: این منطقه همچنین نقش بسزایی در افزایش گردشگران ورودی به کشور و تجار به منطقه برای بهره مندی از مزایای قانونی آن را دارد و حضور بیشتر تجار و بازرگانان زمینه ساز توسعه فضای کسب و کار ، فعال شدن مجتمع های تجاری، اشتغالزایی و مشارکت سرمایه گذاران تولیدی در منطقه را به همراه خواهد داشت.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان نیز در این نشست گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1361 به پیشنهاد آیت الله هاشمی رفسنجانی و تائید و کمک مالی یک میلیون تومانی حضرت امام راحل فعالیت های علمی خود را آغاز کرد و امروز شاهد آن هستیم که این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان در سطح منطقه مطرح است.

حجت الاسلام میر ابراهیمی همچنین ادامه داد: در بیشتر نقاط ایران اسلامی برای گسترش آموزش عالی در کشور و ارتقای سطح علمی فرزندان این مرز و بوم، دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس تا آینده سازان مملکت برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف بتوانند از امکانات بوجود آمده بهره مند شوند.

وی اظهارداشت: ایران اسلامی حتی در خارج از مرزهای بین المللی با گسترش دانشگاه آزاد نیز موفق شده تا امکان ادامه تحصیل برای مشتاقان ادامه تحصیل فراهم شود.

در ادامه این نشست در مورد نحوه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان با منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی در زمینه فعالیت های آموزشی و برگزاری همایش های علمی و تخصصی و ایجاد رشته های تحصیلی متناسب با منطقه گفتگو و مذاکره شد.

به گزارش مهر، " محمد حسن اصغرنیا " از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، " رحمت علی صابری " نماینده تام الاختیار معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی در استان و " رضا رجبی نژاد " رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندر انزلی نیز در این جلسه حضور داشتند.