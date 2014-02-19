برخورد با فتنه 88 ازجنبه قضایی وامنیتی کاملاً درچارچوب قانون است / تیم مذاکره کننده افرادمتدین ومتعهد به کشورهستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به دخالت های آمریکا در هفته های اخیر در موضوع فتنه سال 88 و با تأکید بر اینکه حمایت غرب و به ویژه آمریکا از فتنه 88 از ابتدا هم عجیب و برخلاف موازین بین المللی و اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل بود گفت: فتنه سال 88 حرکتی بر خلاف مصالح کشور و صد در صد مغایر با امنیت کشور بود، با این حال حمایت‌های آشکار آمریکا از این فتنه خارج از چارچوب‌های متعارف بود و دخالت‌ها و اظهار نظر های اخیر غربی‌ها و سران آمریکا درباره فتنه از آنهم عجیب‌تر است و با قاطعیت اعلام می‌کنیم که این مسئله دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این نکته که «برخورد با فتنه 88 ، هم از جنبه قضایی و هم از جنبه امنیت ملّی کاملاً در چارچوب قانون انجام شده است» برخی اظهارنظرها درباره نحوه برخورد و مدیریت مسائل مربوط به فتنه را به دلیل بی‌توجهی و ناآگاهی نسبت به تمام جهات قانون اساسی دانست و افزود: بسیار متأسفیم که برخی سران کشورهای غربی و آمریکایی‌ها هزاران کیلومتر دورتر از مرزها به خود اجازه می‌دهند مسئولان جمهوری اسلامی را ارشاد کنند و به فکر اجرای قانون اساسی کشور ما باشند؛ آنهم در حالیکه ابتدا باید به فکر اجرای درست قانون اساسی خود باشند و پاسخ دهند که چرا زندانیان گوانتانامو را حتی به عنوان زندانی قبول ندارند تا حقوق مندرج در قوانین خودشان درباره زندانیان را برای آنان اعمال کنند.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: آمریکایی ها مردم بی‌گناه را در افغانستان، عراق و بحرین به خاک و خون می‌کشند و در حال حاضر فشار بی‌سابقه ای را بر افغانستان وارد کرده‌اند که قرارداد امنیتی با آمریکا را بپذیرد تا به آمریکایی‌ها اجازه دهد که هر منطقه‌ای را در افغانستان بمباران کنند و مردم را بکشند و محاکمه هم نشوند؛ با این وجود سخن از اجرا نشدن اصول قانون اساسی در کشوری می‌زنند که مردمش در راهپیمایی 22 بهمن باشکوه هرچه تمامتر حماسه‌ای دیگر در حمایت از نظام خود برپا کردند.

رئیس قوه قضاییه حضور میلیونی قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال را حاوی دو پیام داخلی و خارجی دانست و گفت: مردم با این حضور حماسی، با بصیرت و آگاهانه وحدت و انسجام خود را به رخ جهانیان کشیدند و در شرایطی که کشورهای سلطه‌گر غربی و بویژه آمریکا فشارها و تبلیغات کذب خود را درباره جدایی ملت و نظام و دوری ملت از آرمان‌های انقلاب و امام راحل افزایش داده بودند، نشان دادند که این خود مردم ایران هستند که در مقابل زیاده‌خواهی غربی‌ها ایستاده‌اند و در این راه پشتیبان نظام خود هستند و اهداف انقلاب، اهداف همه مردم است.

رئیس دستگاه قضا پیام داخلی راهپیمایی 22 بهمن را خطاب به مسئولان دانست و اظهار کرد: این راهپیمایی بار دیگر نشان داد که مردم کشور ما مردمی بصیر و بانشاط‌اند و مسئولان هم باید تمام و کمال به فکر مردم باشند و به مردمی که همواره در تمام صحنه‌های انقلاب حاضر بوده اند خدمت کنند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به دخالت آمریکایی ها در نحوه خدمت رسانی دولت به مردم ایران نیز اشاره کرد و با تأکید بر اینکه «مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند» گفت: توهین مسئولان آمریکایی به مردم کشور ما و مسئولان در بحث توزیع سبدکالا نشان داد که آنها صداقت ندارند و آزادسازی اموال کشورمان را هم به عنوان صدقه محسوب می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه مسئله اصلی آمریکایی ها را منحصر به موضوع هسته‌ای ایران ندانست و با اشاره به اینکه در حال حاضر بازدیدهای سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران فراتر از متن توافقات انجام می شود گفت: آنها در پی حل این مسئله نیستند و طرح موضوعاتی مانند تعیین تکلیف موشک‌های بالستیک در چارچوب مذاکرات اخیر و یا هجمه‌های حقوق بشری علیه ایران نشان می‌دهد که به دنبال بهانه‌های واهی هستند .

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید براینکه « مسئولان واعضای تیم مذاکره کننده باید مراقب باشند که عزت و اقتدار کشور در این مذاکرات حفظ شود» گفت: مسئولان تیم مذاکره کننده افراد متدین ومتعهد به کشور هستند و ما نیز از مذاکراتی که عزت کشور و مردم و منافع آنان در آن لحاظ شود کاملاً دفاع می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه برگزاری اجلاس اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی در ایران را گام مهمی برای نزدیکی کشورهای اسلامی توصیف کرد و افزود: این اجلاس فرصت بسیار مناسبی است که کشورهای اسلامی بتوانند مشکلات خود را مطرح کرده و فارغ از دخالت کشورهای غربی به حل و فصل آن بپردازند.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد : شایسته نیست که مشکلات جهان اسلام به وساطت عوامل بیرون از دایره جهان اسلام و از سوی کشورهای غربی حل و فصل شود و این خود کشورهای اسلامی هستند که می‌توانند مشکلات ملت‌های مسلمان از جمله مسئله تروریسم را که متأسفانه گریبان‌گیر برخی کشورهای اسلامی است مدیریت کنند.

در ادامه این جلسه آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع ماده 54 قانون جرایم الکترونیکی مورد بحث و بررسی مسئولان عالی قضایی قرار گرفت و موادی از آن تصویب شد.