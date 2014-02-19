به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوضپور صبح چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت پروژههای مهم برق رسانی در استان بوشهر اظهار داشت: مسئولان استان بوشهر پیگیریهای بسیاری را برای اجرای پروژه های برقرسانی در استان بوشهر داشتهاند و طرحهای بسیار خوبی نیز در استان اجرا شده است.
وی ادامه داد: پروژه های مختلفی در زمینه توسعه شبکههای برق و همچنین ایجاد و توسعه پستهای برق در استان بوشهر اجرا شده و یا در دست اجرا است که تلاش می کنیم با رفع مشکلات شاهد تسریع در اجرای آنها باشیم.
معاون برنامهریزی استاندار بوشهر افزود: رفع مشکلات برق در استان بوشهر به عنوان یکی از مهمترین اولویتها در دستور کار مسئولان است و هر چند مشکلاتی برای اجرای طرح پست توزیع برق در استان داشتیم ولی با تلاشهای صورت گرفته به نتایج خوبی دست یافتیم.
برنامهریزی برای داشتن یک شبکه برق پایدار و مطمئن
وی اضافه کرد: داشتن یک شبکه برق پایدار و مطمئن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برنامهریزی های ما در راستای داشتن چنین برقی است تا کمترین قطعی برق و خاموشی را در استان داشته باشیم.
عوضپور با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای راهاندازی پست توزیع برق در استان بوشهر، بیان داشت: یکی از برنامههای مهم توسعه برق در استان بوشهر، راهاندازی پست برق در منطقه ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی بوشهر است.
وی تاکید کرد: همه تلاش خود را به کار میگیریم تا با تامین اعتبارات مورد نیاز شاهد عملیاتیشدن راهاندازی پست برق در منطقه ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی بوشهر باشیم.
معاون برنامهریزی استاندار بوشهر تصریح کرد: برای اینکه در سریعترین زمان شاهد راه اندازی و اجرای پروژههای برقرسانی در استان بوشهر باشیم، تلاش میکنیم تا اعتبارات مورد نیاز را پس از گرفتن ردیف بودجه تامین کنیم.
نظر شما