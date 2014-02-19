به گزارش خبرنگار مهر، افشین کلانتری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان به مناسبت هفته وکیل با تشریح فعالیتهای انجام شده در این کانون گفت: حق دفاع از حقوق شهروندی و اصول مسلم هر فرد ایرانی است و وکلا در این زمینه وظیفه مهمی دارند.

استقلال و امنیت شغلی وکلا حفظ شود

وی افزود: در چالش هایی که با وضع قوانین در لایحه وکالت که مجدا به قوه قضائیه برگشت داده شده ایجاد شده همه وکلا نگران شده اند که هر چند در توجیه این موضوع رفع اشتباهات ادبی و انشایی اعلام شده اما متاسفانه لایحه ای که در دولت قبلی تصویب شد دگرگون شده که در صورت عدم اصلاح برخی موارد جای نگرانی شدید خواهد داشت.

کلانتری بیان کرد: نباید در قوانین وضع شده به گونه ای حرکت کنیم که حق دفاع مسلم افراد با داشتن هر گرایش و سلیقه، مذهب، شغل و جنسیت پایمال شود و با شرایط کنونی اگر وکیل زیر نظر دستگاه قضایی قرار بگیرد و حتی تخلف وی را قوه قضائیه بررسی کند دیگر نمی توان به استقلال وکیل خوشبین بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در حالی که قانون جامع وکالت رسمی دادگستری در دولت دهم در هیئت دولت تصویب و کار نهایی شده بود امروز این لایحه به دستگاه قضایی اعاده شده و اگر مواردی که تغییر یافته اصلاح نشود حق تظلم خواهی مردم ضایع می شود.

این مسئول یادآورشد: در این لایحه که پیش نویس آن منتشر شده قضات بازنشسته می توانند توسط دستگاه قضایی مجوز وکالت بگیرند در حالی که تا سه سال این کار قانونی نیست و نباید موازی کاری در جذب وکیل صورت گیرد و این لایحه با مشکلاتی که دارد استاندارد نیست.

کلانتری افزود: این لایحه خلاف استانداردهای بین المللی است و تضییع حقوق وکلا در واقع تضییع حقوق ملت است. در حالی که بر اساس ماده 24 اصول بنیادین نقش وکیل مصوب سازمان ملل داشتن تشکیلات مستقل و حرفه ای است تا بتواند بدون وابستگی به دولت از خود و حقوق مردم دفاع کند در غیر این صورت به نظام خدشه وارد می شود و آسیب می بینیم.

وی گفت: در شرایطی که ریاست محترم جمهور به عنوان یک حقوقدان منشور حقوق شهروندی در راستای دفاع از حقوق مردم را ارائه کرده اند بسیار امیدواریم از حقوق وکلا نیز دفاع جانانه شود تا استقلال مدافعان حقوق شهروندی حفظ شود.

کلانتری اظهارداشت: با نگاه کارشناسی از سوی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه انتظار داریم حداقل قوانینی که به قوانین بین المللی نزدیک است یه مجلس ارائه و تصویب شود که امیدواریم این لایحه در مدت سه ماهی که فرصت باقیست و در کمیسیون قضایی مجلس مانده اصلاح و منافع وکلا تامین شود تا بتوانیم از شهروندان بخوبی دفاع کنیم.

وی افزود: کانون وکلای سراسر کشور و هیئت مدیره مرکز هم پیگیر حقوق خود هستند و از حق خود کوتاه نخواهیم آمد و انتظار داریم خواسته بحق وکلا تامین شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: بزرگترین چالش کانون وکلا لایحه جامع وکالت است که امیدواریم نگرانی جامعه 60 هزار نفری وکلای ایران مرتفع شود.

عضویت 515 وکیل در کانون وکلای استان قزوین

این مسئول گفت: در حال حاضر 515 وکیل و کارآموز در کانون وکلای دادگستری استان عضویت دارند که از این تعداد 412 وکیل پایه یک و 274 نفر مرد و 138 نفر نیز زن هستند.

کلانتری بیان کرد: از 103 نفر کارآموز هم 62 نفر مرد و 41 نفر زن هستند و هر فردی که وارد حوزه وکالت شود باید در آزمون ورودی شرکت و پس از کسب نمره قبولی 18 ماه زیرنظر یک وکیل با تجربه دوران آموزش و کارآموزی را طی کند و با حضور در دادگاههای عمومی و جزایی، شرکت در کارگاهها و دادگاههای مجازی و سخنرانی کارشناسان متخصص در زمنیه علمی و حقوقی توانمند شود.

وی تصریح کرد: این افراد پس از دوره کارآموزی و آزمون اختبار کتبی و شفاهی در صورت قبولی و ادای سوگند به کسوت وکیل درخواهند آمد.

100 وکالت معاضدتی در استان

کلانتری یادآورشد: با فعال شدن واحد معاضدت در کانون برای کسانی که توان مالی برای گرفتن وکیل را ندارند خدمات رایگان ارائه می کنیم که در این راستا در سال جاری 100 وکیل معاضدتی به مردم خدمات حقوقی رایگان ارائه کردند.

وی گفت: 72 مورد وکیل تسخیری نیز به شعب دادگاههای انقلاب و کیفیر معرفی شد و هر چند ملزم به ارائه مشاوره رایگان نیستیم اما با راه اندازی شش شعبه مشورتی در دادگستری، کانون، مرکز مراقبت پس از خروج زندان، قزوین و آوج زمینه ارائه مشاوره های حقوقی فراهم شد.

رئیس کانون وکلای رسمی دادگستری استان یادآورشد: در سال جاری یک هزار و 234 مورد مشاوره در واحد معاضدت دادگستری، 1228 مورد در واحد حمایت از زنان و کودکان، یک هزار و 460 مورد در دادسرا، 300 مورد در آوج و 237 مورد در واحد مستقر در کانون و 36 مورد در واحد مستقر در مرکز مراقبت پس از خروج از زندان به مردم ارائه شد.

شرکت 1390 نفر در آزمون وکلا

کلانتری در ادامه از برگزاری آزمون پذیرش وکلا خبرداد و گفت: در آزمون امسال یک هزار و 390 نفر شرکت کردند که 715 نفر مرد و 675 نفر زن بودند که 64 نفر پذیرفته شدند و در مرحله ثبت نام و وصول استعلام برای صدور پروانه هستند.

وی گفت: امسال در آزمون اختبار 27 نفر قبول شدند و به عنوان وکیل پایه یک سوگند یاد کردند.

رسیدگی به 45 پرونده تخلف وکلا در استان

کلانتری نظارت بر عملکرد وکلا و رسیدگی به تخلف آنها را از دیگر وظایف کانون ذکر کرد و اظهارداشت: امسال 45 پرونده تخلف وکلا به دادسرای انتظامی ارسال شد که 32 مورد منجر به صدور قرار منع پیگیرد و برائت و 13 مورد هم منجر به کیفرخواست شد.

وی افزود: دو شعبه دادگاه انتظامی برای رسیدگی به تخلف وکلا پیش بینی شده که 11 مورد در شعبه اول رسیدگی و 9 فقره برائت و دو مورد محکومیت صادرشد و در شعبه دوم هم از 18 فقره پرونده رسیدگی شده سه مورد توبیخ و مابقی در دست رسیدگی است.

کلانتری یادآورشد: در سال 90 پس از رسیدگی به تخلف یک مورد جواز وکالت باطل شد اما امسال هیچ موردی در این زمینه نداشته ایم.

این وکیل اظهارداشت: ساختمان جدید کانون وکلا با اختصاص زمینی به مساحت 880 مترمربع در منطقه پونک دردست احداث است که با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال با سه هزارمترمربع زیربنا در مرحله گودبرداری است که می تواند نیاز آینده این مجموعه را برطرف کند.

مشاوره رایگاه حقوقی در هفته وکیل

کلانتری با اشاره به فرارسیدن هفته وکیل تصریح کرد: به مناسبت هفته وکیل که از اول تا هفتم اسفند ماه تعیین شده مشاوره حقوقی رایگان توسط کانون وکلا در اختیار افرادی که مشکلات حقوقی دارند ارائه می شود.

وی افزود: حق الوکاله تا 100 میلیون ریال حدود شش درصد، تا 200 میلیون ریال حدود چهاردرصد است که 60 درصد آن مربوط به مرحله بدوی و 40 درصد تجدید نظر است که در صورت توافق وکیل با موکل این تعرفه اجرا نمی شود.

کانون وکلای استان قزوین آماده همکاری در اجرای حقوق شهروندی

کلانتری در پایان ضمن ابراز خرسندی از ارائه حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور یادآورشد: کانون وکلای استان آمادگی کامل دارد برای اجرای این منشور همکاری مناسبی داشته باشد تا گامی در مسیر احقاق حقوق شهروندان برداشته شود.