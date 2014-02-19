  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۳

با حضور هاشمی رفسنجانی؛

شصت و هشتمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد آغاز به کار کرد

شصت و هشتمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد آغاز به کار کرد

شصت و هشتمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس شصت و هفتم شورای مرکزی دانشگاه آزاد از امروز تا فردا در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار می شود.

در مهم ترین قسمت های این اجلاس که هم اکنون کلید خورده است حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد، رضا فرجی دانا وزیر علوم، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، عبدالله جاسبی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام سید حسن خمینی سخنرانی می کنند.

در این مراسم از خدمات 30ساله جاسبی در دانشگاه آزاد تقدیر به عمل می آید.

پیش از این اعلام شده بود که قرار است در این مراسم از جاسبی تقدیر شود.

کد مطلب 2239817

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