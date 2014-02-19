گزينه هاي ملت ايران براي مقابله با تهديدات دشمن در ميدان عمل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمد حسيني شاهرودي ظهر امروز چهارشنبه در كارگاه آموزشي سرحلقه هاي صالحين و مربيان بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي استان كردستان اظهار داشت: ملت ايران با ايستادگي در برابر توطئه ها و تهديدهاي دشمن اعلام مي كند كه گزينه هاي خود را در ميدان عمل آماده كرده است.

وي با بيان اينكه دشمن همواره اعلام مي كند كه همچنان گزينه هاي ما براي مقابله و برخورد با انقلاب اسلامي ايران روي ميز است، ادامه داد: همه دشمنان ملت و نظام اسلامي بدانند كه گزينه هاي جمهوري اسلامي ايران در ميدان عمل است و خيلي سال است كه ما آمادگي داريم تا در مقابل زياده خواهي هاي دشمن ايستادگي و مقاومت خود را به نمايش بگذاريم.

نماينده ولي فقيه در استان كردستان با بيان اين نكته كه عزت و اقتدار كنوني نظام اسلامي در تمامي حوزه به دليل ايستادگي مردم در راستاي دفاع از ارزشهاي انقلاب به دست آمده است، افزود: ملت ايران ايستادگي در مقابل خواسته هاي اسلامي و انقلابي خود را يك افتخار مي داند و به همين دليل نيز براي ماندن در اين مسير نيز تاكنون هزينه هاي بسياري را پرداخت كرده است.

وي با بيان اينكه فرهنگ بسيجي به عنوان يك مولفه اصلي در انقلاب اسلامي ايران همواره مطرح بوده است، گفت: بسيج يعني جمع شدن همه خوبي ها در كنار و به همين دليل است كه وقتي فرهنگ بسيجي در يك حوزه اي حكم فرما شد ما شاهد رشد و پيشرفت آن حوزه هستيم و دشمن نيز همواره سعي كرده است كه در مقابل اين فرهنگ ايستادگي كند.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي در ادامه سخنان خود در اين نشست كه با حضور و استقبال اعضاي هيئت علمي و اساتيد بسيجي دانشگاه هاي كردستان برگزار شد، يادآور شد: بعضي ها مست مال مي شوند و بعضي ها مست دنيا مي شوند ولي بسيجي و داشتن فرهنگ ديني و الهي باعث مي شود كه همه چيز را براي خدا بخواهد و به همين دليل است كه اين فرهنگ باعث مي شود كه بسيج در خدمت ترويج آموزه هاي ديني و ارزشهاي انقلاب اسلامي باشد.

وي با اشاره به خدمات ماندگار بسيج در راستاي اقتدار هر چه بيشتر نظام اسلامي در تمامي عرصه ها گفت: خوشبختانه با ترويج اين تفكر در كشور توطئه هاي زيادي نقش بر آب شده است و به همين دليل است كه امروز دشمن از هر حربه و توطئه هاي براي مقابله با ترويج فرهنگ بسيجي در جامعه جلوگيري مي كند.

نماينده ولي فقيه در استان كردستان با بيان اينكه ملت ايران در هر شرايطي در مقابل دشمن پيروز است، يادآور شد: ملت ايران با تمام توان در مقابل زياده خواهي هاي دشمنان ايستاده است و براي ايستادن در اين عرصه هزينه هاي زيادي را نيز پرداخت كرده است ولي امروز با سربلندي از اين كار خود دفاع مي كند و بدون شك پيروزي از آن اسلام و ملت هاي مسلمان در مقابل زياده خواهي هاي زورگويان است.

نماینده ولی فقیه دراستان کردستان در بخش ديگري از سخنان خود در اين نشست گفت: اگر اساتید به تعالیم الهی بسنده کنند و بر ارزش‌های الهی و اسلامی تاکید ورزند همین برکت الهی موجب ماندگاری و نشر علم آنها خواهد شد.

وي عنوان کرد: حکومت اسلامی مایه آبادانی است و برای حفظ و ثبات امنیت در جامعه و احیای حدود الهی هر کاری باید توسط نظام اسلامی انجام شود و مبنای حکومت رعایت رفتارها و حق طلبی باشد.

حجت‌الاسلام حسینی شاهرودی افزود: اصل اخلاق سیاسی حق طلبی است و عدالت محور بودن هم مترادف با آن است که با رعایت سلسله مراتب در حاکمیت ولی فقیه موجب ادای این حق می‌شود.

وی افزود: در سکولاریسم مبنای نادرست حذف و نادیده گرفتن خدا سرلوحه قرار گرفته است که این نظام را نادرست کرده چرا که خدا و آخرت محور بودن حق را زنده می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: در نظام اسلامی مبنای اصلی قسط الهی است و ابزارانگاری قدرت در سیاست ماکیاولی در جامعه اسلامی هیچ گونه دخل و تصرفی ندارد.

وی عنوان كرد:‌ در حاکمیت اسلامی که با تقوی سیاسی، سیاست کنترل می‌شود کرامت انسانی، عزت نفس، شرافت، مردم‌داری و تمام صفات انسانی حتی برای افراد غیرمسلمان و نه مرتد حفظ می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی‌‌شاهرودی در پايان گفت: مسلمان و معتقدان به دين مبين اسلام در عین صلح طلبی شجاع هستند و از آرمان‌هاي خود دفاع خواهند کرد و این بهترین هدف و گزینه ممکن برای افراد بسیجی عالم است.

نشست و كارگاه آموزشي سرحلقه هاي صالحين و مربيان بسيج اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي استان كردستان به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج و با سخنراني نماينده ولي فقيه در استان كردستان برگزار شد.