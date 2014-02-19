علیرضا زینلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: مراسم گرامیداشت یاد و خاطر سردار شهید کریمپور و همچنین 200 تن از شهدای هشت سال جنگ تحمیلی هشتم اسفند ماه در مسجد الزهرا زاهدان با حضور مردم ولایتمدار و شهید پرور و جمعی از مسئولان استانی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شخصیت این شهید بزرگوار افزود: حاج محمد حسین کریمپور از جمله کسانی است که نخستین راهپیمایی را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در زاهدان براه انداخت و بواسطه ارتباط مستمر با مقام معظم رهبری در زمان تبعید ایشان در ایرانشهر توانست به عنوان بازوی مشورتی قابل اعتماد نقش موثری در اصلاح امورایفا نماید تا انجا که مقام معظم رهبری به ایشان لقب بهشتی سیستان و بلوچستان دادند.

وی بیان داشت: شهید کریمپور با آغاز انقلاب اسلامی نقش بیشتری را در صحنه سیاسی استان ایفا کرد و با توجه به شناخت قبلی رهبران و بزرگان انقلاب توانست علاوه بر مسئولیتی که به او محول شده بود به عنوان یک بازوی مشورتی قابل اعتماد در ارائه تحلیل های صحیح و واقع بینانه به اصلاح روند امور کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، شهید کریمپور پس از پیروزی انقلاب با هدف حراست و پاسداری از آرمان های امام و انقلاب به جبهه های حق علیه باطل شتافت و در آخرین نوبتی که در سال 1365 به جبهه شلمچه اعزام شد در میدان نبرد به فیض شهادت نایل آمد.