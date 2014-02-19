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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۹

بهاروند خبر داد:

6700 تن انواع برنج برای بازار شب عید در لرستان ذخیره سازی شده است

6700 تن انواع برنج برای بازار شب عید در لرستان ذخیره سازی شده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت غله استان لرستان از ذخیره سازی شش هزار و 700 تن انواع برنج برای بازار شب عید در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بهاروند پیش از ظهر چهار شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار لرستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از پنج هزار و 700 تن انواع برنج برای بازار شب عید در لرستان ذخیره سازی شده است.

وی بیان داشت: این میزان شامل انواع برنج سفید، اروگوئه، آرژانتینی و ... است.

مدیر عامل شرکت غله استان لرستان همچنین از خریداری هزار تن برنج دیگر برای استان خبر داد و گفت: هم اکنون این میزان برنج در بندر قرار دارد و به زودی وارد استان می شود.

بهاروند تصریح کرد: در مجموع بیش از شش هزار و 700 تن انواع برنج برای بازار شب عید در استان ذخیره و خریداری شده است.

وی همچنین از ذخیره سازی 300 تن حبوبات شامل نخود، عدس و ... در استان خبر داد.

مدیر عامل شرکت غله استان لرستان همچنین به میزان توزیع برنج در قالب سبد کالا بین مردم استان اشاره کرد و گفت: در این زمنیه نیز بیش از 247 هزار و 768 کیسه برنج 10 کیلویی در قالب سبد کالا بین مردم توزیع شده است.
 

کد مطلب 2239840

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