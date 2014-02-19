۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۶

سعیدی:

آلودگی رودخانه ها تهدیدی برای حیات ماهیان استخوانی دریای خزراست

انزلی – خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گیلان گفت: آلودگی رودخانه ها و در نتیجه تخریب مکان های طبیعی زادآوری ماهیان استخوانی تهدیدی برای حیات ماهیان استخوانی دریای خزر و در نتیجه کاهش صید به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت صید و صیادی در استان ضمن تشکر از فرمانداران نوار ساحلی، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس مرزبانی و یگان حفاظت از منابع آبزیان شیلات افزود:  گیلان دارای 55 رشته رودخانه است، بیشتر این رودخانه ها استعداد شیلاتی دارند.

وی متذکر شد: رودخانه هایی که به دریای خزر مرتبط  هستند در بحث زادآوری و تکثیر  می توانند نقش موثری داشته باشند.

مدیرکل شیلات گیلان با بیان اینکه رودخانه ها شریان حیاتی دریای خزر هستند،گفت: متاسفانه این رودخانه ها با چالش های اساسی از قبیل آلودگی، برداشت بی رویه شن و ماسه، صید قاچاق و غیره مواجه هستند.   

وی افزود: برای داشتن صید و صیادی مطلوب باید بستر مهاجرت ماهیان به رودخانه به منظور تکثیر طبیعی به درستی فراهم شود.

سعیدی ادامه داد: میزان بازماندگی در این بخش بسیار پائین است بنابراین رودخانه ها بایدبطور صحیح حفاظت و مدیریت شوند.

