کاهش دمای هوای اردبیل طی آخر هفته/ پیش بینی کولاک برف در جاده ها

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بررسي تصاویر دریافتی از ماهواره های هواشناسي و رادارهای کشوری نشان مي دهد که از امروز چهارشنبه با ورود سامانه جوی ناپایدار به منطقه، جو استان طی 12 ساعت آینده دستخوش تغییرات خواهد شد.

وی این تغییرات در قالب کاهش دما و بارش های پراکنده عنوان کرد و یادآور شد: براین اساس از صبح امروز هوای اکثر مناطق این استان ابری و در برخی نقاط همراه با بارش گزارش شده است.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان ادامه داد: از ظهر امروز وزش بادهای جنوبی به تدریج تضعیف شده و بادهای شمالی که حاوی رطوبت و مه هستند در منطقه گسترش و دمای هوا با چنـد درجه کاهش روبرو خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز بارش ها درز برخی مناطق به صورت باران و در نواحی سردسیر بصورت برف پراکنده یادآور شد: هم اکنون بارش برف در مناطق مرکزی از دقایقی پیش آغاز شده و این روند پیش بینی می شود تا ساعات پایانی شب ادامه دشته باشد.

به گفته همتی از نظر حجم، بارندگی ها از شدت زیادی برخوردار نبوده و تا شب بصورت متناوب در مناطقی از استان تداوم خواهد داشت.

وی تاکید کرد: همچنین به دلیل سرعت گذر سریع این سامانه کولاک برف در گردنــه ها و جاده های کوهستانی استان پیش بینی می شود.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان متذکر شد: با خروج کامل این سامانه از روز پنجشنبه، جو استان مجددا به حالت پایدار رسیده و بویژه در روز جمعه دمای هوا تا 10 درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت.