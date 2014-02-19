بازار نوروزی کودکان سرطانی برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یاوران محک در این بازار که با غرفههای مختلف و با حال و هوای نوروزی و سفره هفت سین همراه است، همچون سالهای پیش در آخرین روزهای زمستان همراه با فرزندان محک به استقبال نوروز میروند.
با حضور در این بازار میتوانید علاوه بر تامین نیازهای روزانه و نوروزی و تجربه یک روز شاد همراه با اعضای خانواده خود، همراه کودکان مبتلا به سرطان در مسیر درمان باشید. حضور درغرفههای ویژه کودکان که شامل بازیهای کودکانه، گریم و فروش بادکنکهای محک است هم برای کودکان و هم برای پدر و مادرشان، خاطرات شیرینی را به یادگار خواهد گذاشت.
سفرههایی که با هفتسین محک آراسته شده باشد، هفت سینی سراسر عشق و نوعدوستی است. «سین»هایی پر از آرزوی سلامتی و سعادت برای کودکان مبتلا به سرطان و یاورانی که همواره در کنار آنها هستند.
بازار نوروزی محک در محل موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک واقع در میدان اقدسیه، ابتدای بزرگراه ارتش، سه راه ازگل، بلوار شهید مژدی، بلوار محک برپا میشود.
نظر شما