صداوسیما بهترین مکان برای معرفی فرهنگ اصیل اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ابوالمعالی قائم مقام بسیج صداوسیما روز چهارشنبه با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله باریک بین در این دیدار گفت: صداوسیما به عنوان دانشگاهی مردمی در ارائه فرهنگ اصیل اسلامی نقش موثری دارد و با ساخت برنامه هایی در زمینه جمعیت، ازدواج و موضوعات مهم دیگر به فرهنگ سازی کمک کند.

وی افزود: رسانه ملی باید در خصوص جمعیت و مشکلات ناشی از آن برنامه سازی کند و آسیب های ناشی از کاهش جمعیت را که در نظام اسلامی موضوع مطلوبی نیست را با بررسی کارشناسی اطلاع رسانی کند که در این راستا ائمه جمعه و جماعات و روحانیون نیز نقش تاثیر گذاری دارند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: ازدواج پایه تحکیم تربیت فرزند صالح است و با توجه به تاکید دین اسلام بر ترویج آن صداوسیما لازم است در این موضوع نیز فرهنگ سازی کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش بسیج در این رسانه هم تصریح کرد: امروز بسیج در تمامی عرصه های مختلف نقش سازنده ای دارد و توانسته کارهای ارزشمندی در توسعه فرهنگ اسلامی انجام دهد و در رسانه نیز می تواند بخوبی ایفای وظیفه کند.

در ادامه حجت الاسلام سید محمود ابوالمعالی قائم مقام مرکز بسیج رسانه ملی اظهارداشت: مرکز بسیج صداوسیمای جمهوری اسلامی توانسته با تولید برنامه هایی در خصوص موضوعات مورد نیاز جامعه به رسالت فرهنگی خود هم عمل کند و در این راستا گامهای موثری بر دارد.

وی افزود: تولید سرودهای انقلابی، برنامه های پژوهشی و دینی در دستور کار برنامه سازان بسیج سازمان نیز قرار گرفته است که امیدواریم پس از پخش مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

این مسئول یادآورشد: بسیج رسانه ملی با همان روحیه جهادی و افکری برخواسته از شریعت ناب اسلام محمدی می تواند در بسیاری ازفعالیت های تولیدی مشارکت کرده و به اطلاع رسانی کمک کند.

حجت الاسلام ابوالمعالی تصریح کرد: بسیج ثمره مبارک جمهوری اسلامی است که با موفقیت در همه عرصه ها تاثیرگذار بوده است.

ابوالحسن صادقی جهانی مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین هم گزارشی از تولید برنامه های دینی و فرهنگی توسط صدا وسیما ارائه کرد.