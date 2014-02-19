فراخوان جذب پزشک عمومي برای مراكز بهداشتي درماني روستايي دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدين ويسي ظهر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: شبكه بهداشت و درمان شهرستان دلفان در اطلاعيه اي برای تامين پزشک خانواده در مراكز روستايي اين شهرستان اعلام نیاز کرده است.

وی بیان داشت: با توجه به تخصيص اعتبار ويژه برای جذب پزشک خانواده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تكميل ظرفيت پزشک خانواده مورد نياز از پزشكان عمومي متمايل به همكاري، دعوت شده است.

ویسی عنوان کرد: متقاضیان می توانند به منظور عقد قرارداد با برنامه بيمه روستايي، به واحد گسترش شبكه بهداشت و درمان شهرستان دلفان مراجعه کرده و يا برای کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 06637222988 ستاد اجرايي برنامه پزشك خانواده روستايي اين شهرستان تماس حاصل کنند.

رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان دلفان با اشاره به اينكه شهرستان دلفان با 446 روستاي داراي سكنه يكي از شهرستانهاي وسيع استان لرستان است افزود: هم اكنون اين شهرستان داراي هشت مركز روستايي، دو مركز شهري و روستايي، دو مركز شهري و دو پايگاه شهري است.

وی با اشاره به پوشش 98 درصدي خدمات بهداشتي و درماني در اين شهرستان افزود: هم اكنون 147 هزار و 803 نفر از جمعيت شهري و روستايي اين شهرستان از خدمات مطلوب بهداشتي و درماني برخوردار هستند.

ویسی با اشاره به اينكه علاوه بر اين مراكز هم اكنون 76 خانه بهداشت و يك بيمارستان 96 تختخوابي در اين شهرستان آماده ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم هستند ادامه داد: در حال حاضر 18 متخصص در رشته هاي مختلف مشغول به خدمت رساني به مردم اين شهرستان هستند.