۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۲

فراخوان جذب پزشک عمومي برای مراكز بهداشتي درماني روستايي دلفان

نورآباد - خبرگزاري مهر: رئيس شبكه بهداشت و درمان دلفان از اعلام فراخواني برای جذب پزشک عمومي برای مراكز بهداشتي درماني روستايي اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدين ويسي ظهر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: شبكه بهداشت و درمان شهرستان دلفان در اطلاعيه اي برای تامين پزشک خانواده در مراكز روستايي اين شهرستان اعلام نیاز کرده است.

وی بیان داشت: با توجه به تخصيص اعتبار ويژه برای جذب پزشک خانواده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تكميل ظرفيت پزشک خانواده مورد نياز از پزشكان عمومي متمايل به همكاري، دعوت شده است.

ویسی عنوان کرد: متقاضیان می توانند به منظور عقد قرارداد با برنامه بيمه روستايي، به واحد گسترش شبكه بهداشت و درمان شهرستان دلفان مراجعه کرده و يا برای کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 06637222988 ستاد اجرايي برنامه پزشك خانواده روستايي اين شهرستان تماس حاصل کنند.

رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان دلفان با اشاره به اينكه شهرستان دلفان با 446 روستاي داراي سكنه يكي از شهرستانهاي وسيع استان لرستان است افزود: هم اكنون اين شهرستان داراي هشت مركز روستايي، دو مركز شهري و روستايي، دو مركز شهري و دو پايگاه شهري است.

وی با اشاره به پوشش 98 درصدي خدمات بهداشتي و درماني در اين شهرستان افزود: هم اكنون 147 هزار و 803 نفر از جمعيت شهري و روستايي اين شهرستان از خدمات مطلوب بهداشتي و درماني برخوردار هستند.

ویسی با اشاره به اينكه علاوه بر اين مراكز هم اكنون 76 خانه بهداشت و يك بيمارستان 96 تختخوابي در اين شهرستان آماده ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم هستند ادامه داد: در حال حاضر 18 متخصص در رشته هاي مختلف مشغول به خدمت رساني به مردم اين شهرستان هستند.

