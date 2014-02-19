بخشی از ساختمانهای کانون پرورش فکری فارس استیجاری است/ مراکز کانون در استان به 55 مورد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حق پرست پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری گفت: تمامی این مراکز یا شعب در شیفت عصر مدارس یا ساختمان های استیجاری برقرار است.

وی با اعلام اینکه هنوز قادر به این نیستیم که برای عشایر شعبه ی سیار دائر کنیم، خاطرنشان کرد: از سویی نیز به دنبال این هستیم که یک شعبه کتابخانه سیار کانون را در شیراز راه اندازی کنیم تا به نوعی برای شهرکهای اطراف شیراز که از خدمات فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان محروم است این کتابخانه کاربرد داشته باشد.

درآمدهای جاری کانون پاسخگوی نیازهای مردم استان نیست

وی با بیان اینکه احداث ساختمان در شیراز به مراتب از دیگر شهرستان های فارس آسان تر است، تصریح کرد: درآمدهای جاری کانون پاسخگوی نیازهای مردم استان نیست.

مدیرکل کانون پرورش فارس در پاسخ به خبرنگاران که وی را به خاطر رسانه ای نکردن کمبودهای کانون مورد انتقاد قرار دادند، تاکید کرد: اعتقادی به رسانه ای شدن کمبودها و مشکلات ندارم چراکه باورم این است که کار باید در آرامش انجام گیرد.

حق پرست ادامه داد: نمی شود همه وقت خودرا صرف افتتاح پروژه هایی کنم که مردم به خوبی آن را احساس می کنند. بدین خاطر که مردم خود پیشرفت کارهای کانون را از نزدیک لمس کرده اند.

رویکرد کانون فارس بر برگزار نکردن افتتاحیه پروژه هاست

وی با تاکید بر اینکه رویکرد کانون فارس بر برگزار نکردن افتتاحیه پروژه هاست، افزود: اگر بخواهیم چنین برخوردی داشته باشیم باید هرفصل دستکم 2 مراسم افتتاحیه برگزار کنیم.

وی با توجه به تغییر و تحولات مدیریتی استان، خاطرنشان کرد: رسانه ای نبودن کانون به این خاطر انجام گرفت که استان نیاز به ثبات و آرامش داشت زیرا می خواستیم خود را به هر صورت به مدیریت استان تحمیل نکنیم.

وی در این نشست خبری با تشریح برنامه های صورت گرفته در سال 1392، گفت: با مروری بر فعالیت های کانون پرورش فکری مشخص می شود سال جاری، سال پر از توفیقی بوده چراکه افتتاح 3 مرکز کانون پرورش فکری جدید در فارس در هفته دولت در شهرستان رستم که جزو پروژه های سفر مقام معظم رهبری به فارس بود موید این موضوع است.

جهرم، داراب و رستم به مراکز کانون پیوست

حق پرست با اعلام اینکه از مجموعه مصوبات سفر رهبری به فارس کار انجام نشده ای باقی نمانده، افزود: در دهه فجر امسال نیز دو شعبه جهرم و داراب نیز به مجموع شعبات کانون در فارس افزوده شد تا مراکز کانون پرورش در استان به 55 مرکز برسد.

وی تصریح کرد: در طول 10 سال گذشته به اندازه 38 سالی که از راه اندازی کانون پرورش در فارس می گذرد کار صورت گرفته است.

مدیرکل کانون پرورش فارس به موفقیت های جهانی و ملی اعضا و مربیان هم اشاره کرد و گفت: سال جاری 11 نفر از اعضای کانون در مسابقات مختلف موفق به کسب مقام جهانی شدند که این موفقیت ها در مسابقات نقاشی بلاروس، کاناگاوا ژاپن، بلغارستان، پنجمین دوسالانه هنری کاغنون و جشنواره ملی پرچم است.

وی با اعلام اینکه در سال جاری بیش از هشت هزار نفر عضو جدید به کتابخانه های کانون پیوستند، افزود: این آمار رشدی 58.5 درصدی را نشان می دهد و این به خاطر افتتاح مراکز جدید در شهرستانها نیست.

حق پرست جایگاه کانون های پرورش فکری فارس را در کشور با سطحی بالاتر از سایر نقاط ایران دانست و گفت: میانگین فعالیت های مربیان کانون در فارس نیز موید این موفقیت است.

وی همچنین از راه اندازی شعبه های کانون زبان ایران در فارس خبر داد و افزود: شهرستان های خنج، سروستان، نی ریز و کازرون نیز دارای شعبات کانون زبان ایران شدند.

مدیرکل کانون پرورش فارس همچین، اعلام کرد: با کاهش جمعیت کودک و نوجوان استان سرانه فضای کانون برای هر کودک و نوجوان فارس حدود 4 مترمربع است.

وی در پایان افزود: چاپ قصه های بومی و محلی فارس که تاکنون پنج جلد آن منتشر شده به نوبت دوم رسیده و سه کتاب دیگر از این مجموعه نیز توسط کانون کشوری در مراحل پایانی چاپ قرار دارد.